Ciaran Martin: Nemocnice zasiahol kyberútok zrejme ruskej skupiny

LONDON (AP) — Za kybernetickým útokom, ktorý narušil činnosť nemocníc v Londýne a viedol k odkladu plánovaných operácií a vyšetrení, s najväčšou pravdepodobnosťou stojí ruská skupina známa ako Qilin. Vyhlásil to v stredu bývalý šéf britského Národného centra pre kybernetickú bezpečnosť (NCSC) Ciaran Martin. TASR informuje podľa agentúry AP.



Kyberútok na spoločnosť Synnovis, ktorá dodáva diagnostické služby viacerým nemocniciam v rámci britského Národného zdravotného systému (NHS), sa odohral v pondelok.



Podľa správy portálu Health Service Journal išlo o útok tzv. ransomvérom, pri ktorom páchatelia zašifrujú údaje firiem či inštitúcií a žiadajú výkupné za ich odkódovanie. Zdroj portálu uviedol, že sprístupnenie údajov nemocníc potrvá "skôr týždne ako dni".



Počítačový útok postihol najmä nemocnice King's College a Guy's a St. Thomas', ale aj súkromné ambulancie v celom Londýne. Podľa exšéfa NCSC Martina išlo o jeden z vážnejších kyberútokov v Británii, pretože ovplyvnil prevádzku zdravotníckych zariadení.



V správe adresovanej zamestnancom sa uvádza, že išlo o "kritický incident" so zásadným vplyvom na služby, predovšetkým transfúzie krvi, ktoré boli v jeho dôsledku prerušené. Niektoré operácie a procedúry úplne zrušili alebo preložili do iných zariadení.



Generálny riaditeľ Synnovisu Mark Dollar v utorok tvrdil, že spoločnosť sa stále snaží pochopiť, čo sa vlastne stalo. V stredu situáciu nekomentoval.



Britská NHS sa stala terčom kybernetického útok aj v roku 2017. Vtedy zamrzli počítače v nemocniciach po celej krajine a zatvorili sa oddelenia aj pohotovosti.



Skupina Qilin, známa tiež pod menom "Agenda", sa propaguje na fórach o kybernetickom zločine na dark webe a prenajíma škodlivý softvér svojim pobočkám, ktoré ho používajú na útoky výmenou za časť výkupného, uviedla Louise Ferrettová, analytička kybernetických hrozbách. Skupina uviedla viac ako 100 obetí.