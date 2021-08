Vedci: Júl bol tretím najteplejším júlom na svete v histórii meraní

Brusel 5. augusta (TASR) - Júl 2021 bol jedným z najteplejších júlov v histórii meraní, pričom mimoriadne vysoké teploty zaznamenali v regiónoch siahajúcich od Fínska až po Spojené štáty. Oznámili to vo štvrtok vedci Služby Európskej únie pre klimatickú zmenu Copernicus (C3S), informuje agentúra Reuters.



Tohtoročný júl bol spoločne s vlaňajším tretím najteplejším v histórii meraní za júlmi v rokoch 2019 a 2016, uvádza C3S. Zároveň išlo po roku 2010 o druhý najteplejší júl v Európe.



Ide o najnovší míľnik v dlhodobom trende otepľovania Zeme a zmeny klímy, ktoré nastávajú najmä v dôsledku emisií skleníkových plynov. Za najteplejšie obdobie vôbec v celosvetovom meradle je považovaných posledných sedem rokov.



"Ak sa pozrieme na globálne teploty, z roka na rok - alebo dokonca z mesiaca na mesiac - dochádza k výkyvom," povedala pre Reuters vedkyňa Freja Vamborgová z C3S. "V konečnom dôsledku je však otepľovanie zásadnou skutočnosťou, ktorú pozorujeme na celom svete a vo väčšine regiónov," poznamenala.



Extrémne prejavy počasia zasiahli v júli mnohé regióny sveta. V USA a Kanade spôsobili rekordné horúčavy, ktoré sa tam začali v júni, smrť stoviek ľudí a rozsiahle lesné požiare. Ničivé záplavy vyvolané prudkými lejakmi zase zasiahli Čínu, Belgicku a Nemecko.



V tropickej severnej oblasti Austrálie v júli zaznamenali najvyššiu dennú maximálnu teplotu a vyššie teploty než je bežné hlásili podľa C3S i v "takmer všetkých" častiach severnej Afriky. Teplota v niektorých regiónoch vrátane Nemecka a častiach Ruska bola, naopak, mierne nižšia než je priemer v tomto ročnom období.



Záznamy služby C3S siahajú do 50. rokov 20. storočia, sú však krížovo porovnávané i s ďalšími databázami obsahujúcimi údaje do polovice 19. storočia.