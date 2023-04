Štúdia: V dôsledku sucha prišli vlani Alpy o doposiaľ najviac snehu

Paríž 20. apríla (TASR) - Sucho spôsobilo tento rok v Európe počas doposiaľ najteplejšieho zaznamenaného leta aj najväčšie topenie ľadovcov. Tento fenomén sa pritom môže opakovať, keďže starý kontinent sa otepľuje dvakrát rýchlejšie, než je svetový premiér. Vyplýva to zo správy Služby monitorovania zmeny klímy programu Copernicus (C3S), zverejnenej vo štvrtok, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Hladiny približne dvoch tretín riek v Európe klesli na podpriemernú úroveň a Alpy prišli o päť kubických kilometrov ľadu, vyplýva z každoročnej správy o stave klímy v Európe služby Copernicus.



V dôsledku emisií vznikajúcich pri ľudskej činnosti, ktoré otepľujú planétu Zem, stúpla priemerná teplota za posledných päť rokov v Európe v porovnaní s predindustriálnym obdobím o 2,2 stupňa Celzia.



Rok 2022 bol druhým najteplejším rokov v Európe a vlaňajšie leto bolo najteplejšie od začiatku meraní v 50. rokoch minulého storočia. Uvádza to služba Copernicus, ktorá monitoruje klímu na Zemi prostredníctvom družíc či pozemných a podmorských nástrojov.



Podľa C3S bol rok 2022 ďalším rokom lámajúcim rekordy v súvislosti s koncentráciou skleníkových plynov, teplotných extrémov, lesných požiarov a zrážok. "Toto všetko malo viditeľný dosah na ekosystém o obývané komunity na celom kontinente," uviedol riaditeľ C3S Carlo Buontempo.



V Európe spadlo vlani menej dažďových i snehových zrážok než v premiére za zimu na prelome rokov 2021 a 2022, po čom nasledovali dlhšie vlny horúčav, ktoré ovplyvnili poľnohospodárov, riečnu dopravu i energetický sektor. "Nedostatok zimného snehu a vysoké letné teploty vyústili do rekordnej straty ľadu z ľadovcov v Alpách," uvádza sa v správe C3S.



Predpoveď na tento rok zostáva neistá, avšak vzhľadom na vyššiu koncentráciu skleníkoch plynov v atmosfére naďalej rastie pravdepodobnosť, že aj ďalšie roky budú teplejšie, uviedla zástupkyňa riaditeľa programu C3S Samantha Burgessová.



Vzhľadom na to, že pôda na juhu Európy je stále veľmi suchá, budeme dôsledky cítiť aj tento rok, ak počas jari nespadne výrazne viac zrážok. "Nanešťastie to už zrejme má dôsledky na toto vegetačné obdobie. Pravdepodobne teda budeme mať tento rok zníženú produkciu plodín v dôsledky suchej zimy a jari," dodala Burgessová.