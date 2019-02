Francúzske lietadlá ďalej bombardovali nepriateľský konvoj z Líbye

Operácia francúzskych lietadiel sa uskutočnila v súlade s dohodou s čadskou vládou.

Paríž/N'Djamena 6. februára (TASR) - Francúzske bojové lietadlá podnikli v utorok a stredu ďalšie nálety na nepriateľský ozbrojený konvoj, ktorý vošiel do Čadu z Líbye a napriek predchádzajúcemu bombardovaniu pokračoval v ceste. S odvolaním sa na stredajšie oznámenie francúzskej armády o tom informovala agentúra AFP.



Francúzske ministerstvo obrany spresnilo, že francúzske lietadlá typu Mirage 2000 zasiahli kolónu terénnych vozidiel prichádzajúcich z Líbye, ktoré prenikli do vnútrozemia. Podľa vyhlásenia francúzskych ozbrojených zložiek strely zničili približne 20 zo zhruba 50 vozidiel.



Francúzske letectvo zasahovalo v Čade proti ozbrojenej skupine už v nedeľu. Na severe krajiny s podporou čadskej armády zasahovalo po nepriateľskom prieniku kolóny vozidiel patriacich povstaleckému Zväzu síl odporu (UFR).



Čadské sily sa pokúsili konvoj z Líbye neúspešne zastaviť už v piatok a sobotu. Následne oslovili francúzske letectvo.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v decembri roku 2018 počas návštevy v Čade opäť potvrdil podporu Francúzska africkým silám zasahujúcim v oblasti Sahelu a Sahary proti extrémistom a salafistickým džihádistom, a to v situácii, keď pretrvávajúci chaos v Líbyi stále vyvoláva obavy medzinárodného spoločenstva.



Francúzske bojové lietadlá štartovali z francúzskej leteckej základne v čadskom hlavnom meste N'Djamena, kde sú dislokované v rámci operácie Barkhane. Operácia v Čade s týmto názvom je najväčšou zámorskou vojenskou misiou Francúzska.