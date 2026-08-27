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Čad obvinil Sudán z cezhraničného útoku a zvyšuje stupeň pohotovosti
V Sudáne už viac ako tri roky trvá občianska vojna medzi armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF).
Autor TASR
N’Djamena 27. augusta (TASR) - Čad obvinil susedný Sudán z leteckého útoku na vojenský konvoj na svojom území minulý týždeň a na najvyšší stupeň zvýšil pohotovosť v okolí spoločnej hranice. S odvolaním sa na bezpečnostný zdroj o tom vo štvrtok informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Útok z minulého štvrtka sa podľa čadskej armády odohral viac ako 100 kilometrov od sudánskych hraníc v regióne Ennedi a nevyžiadal si žiadne obete. Sudán na obvinenia reagoval s prekvapením, že bez nezávislého vyšetrovania bola z útoku obvinená jeho armáda.
Sudánske ministerstvo zahraničia uviedlo, že jeho jednotky si „plnia svoju ústavnú povinnosť chrániť suverenitu a bezpečnosť Sudánu a povinnosť čeliť akýmkoľvek hrozbám, pričom rešpektujú suverenitu svojich susedov bez toho, aby cielili na ich územie“.
V Sudáne už viac ako tri roky trvá občianska vojna medzi armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF). Čad býva podľa expertov z OSN využívaný ako trasa pre dodávky zbraní zo Spojených arabských emirátov pre jednotky RSF. SAE i Čad tieto obvinenia popierajú.
Čad v reakcii na údajný útok nasadil približne sto obrnených vozidiel a vozidiel s rušičkami signálu v blízkosti mesta Tiné na čadsko-sudánskej hranici, uviedol pre Reuters miestny zdroj. „Stupeň pohotovosti bol zvýšený na maximum,“ doplnil.
Africká únia v stredu vyzvala všetky strany na zdržanlivosť a snahu zabrániť preliatiu konfliktu v Sudáne za jeho hranice.
Útok z minulého štvrtka sa podľa čadskej armády odohral viac ako 100 kilometrov od sudánskych hraníc v regióne Ennedi a nevyžiadal si žiadne obete. Sudán na obvinenia reagoval s prekvapením, že bez nezávislého vyšetrovania bola z útoku obvinená jeho armáda.
Sudánske ministerstvo zahraničia uviedlo, že jeho jednotky si „plnia svoju ústavnú povinnosť chrániť suverenitu a bezpečnosť Sudánu a povinnosť čeliť akýmkoľvek hrozbám, pričom rešpektujú suverenitu svojich susedov bez toho, aby cielili na ich územie“.
V Sudáne už viac ako tri roky trvá občianska vojna medzi armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF). Čad býva podľa expertov z OSN využívaný ako trasa pre dodávky zbraní zo Spojených arabských emirátov pre jednotky RSF. SAE i Čad tieto obvinenia popierajú.
Čad v reakcii na údajný útok nasadil približne sto obrnených vozidiel a vozidiel s rušičkami signálu v blízkosti mesta Tiné na čadsko-sudánskej hranici, uviedol pre Reuters miestny zdroj. „Stupeň pohotovosti bol zvýšený na maximum,“ doplnil.
Africká únia v stredu vyzvala všetky strany na zdržanlivosť a snahu zabrániť preliatiu konfliktu v Sudáne za jeho hranice.