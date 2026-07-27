< sekcia Zahraničie
Čad plánuje vystúpenie z Medzinárodného trestného súdu
Tvrdí, že účinnosť ICC je „obmedzená“ a uplatňuje sa nerovnomerne.
Autor TASR
N'Djamena 27. júla (TASR) - Čad v pondelok oznámil, že plánuje vystúpiť z Medzinárodného trestného súdu (ICC). Tvrdí, že účinnosť ICC je „obmedzená“ a uplatňuje sa nerovnomerne, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Toto rozhodnutie je výsledkom hĺbkového posúdenia fungovania Medzinárodného trestného súdu od začiatku jeho činnosti v roku 2002, ako aj jeho doterajších výsledkov, ktorých účinnosť zostáva obmedzená a v jednotlivých regiónoch nerovnomerná,“ uviedol hovorca vlády vo vyhlásení.
Čad zároveň odsúdil údajné sústredenie činnosti tejto inštitúcie na africké krajiny. Súd od svojho založenia začal 13 vyšetrovaní, pričom deväť sa týkalo afrických štátov, zatiaľ čo zvyšné štyri sa týkali iných častí sveta, no bez „akéhokoľvek konkrétneho pokroku“, tvrdí čadská vláda.
„Súd má vo väzbe len sedem osôb, pričom šesť z nich je stíhaných v prípadoch týkajúcich sa afrických krajín,“ konštatoval hovorca.
Minulý týždeň bolo na stránke čadského ministerstva zahraničných vecí zverejnené vyhlásenie, podľa ktorého rozhodnutie o vystúpení z ICC nasledovalo po žiadosti Spojených štátov.
Predstaviteľ amerického rezortu diplomacie v štvrtkovom telefonáte vyzval vládu Čadu, aby prehodnotila svoje členstvo v ICC, informuje AFP.
Čadská vláda vo vyhlásení uviedla, že americká strana vyjadrila svoje obavy týkajúce sa fungovania tohto súdu a vyzvala Čad, aby prehodnotil svoje pristúpenie k Rímskemu štatútu.
AFP konštatuje, že k tomuto rozhodnutiu došlo v čase, keď národné a medzinárodné organizácie tvrdia, že Čad je pravdepodobne zapojený do konfliktu v susednom Sudáne.
Vystúpenie z ICC v piatok oznámila aj Venezuela, ktorá podľa ministra zahraničných vecí Félixa Plasenciu považuje túto inštitúciu za zaujatú. ICC voči Venezuele vedie niekoľko vyšetrovaní týkajúcich sa podozrení zo zločinov proti ľudskosti spáchaných za vlády prezidenta Nicolása Madura.
Venezuela sa zároveň z ICC rozhodla vystúpiť v deň, keď z funkcie odvolali hlavného žalobcu Karima Khana, ktorého vyšetrujú pre nevhodné správanie voči podriadenej.
Západoafrické štáty Burkina Faso, Mali a Niger začali v júli proces vystúpenia ICC, ktorý potrvá jeden rok. Moc v týchto krajinách majú vojenské junty, ktoré tento krok avizovali v septembri 2025, pretože ICC je podľa nich „nástrojom neokoloniálnej represie“.
„Toto rozhodnutie je výsledkom hĺbkového posúdenia fungovania Medzinárodného trestného súdu od začiatku jeho činnosti v roku 2002, ako aj jeho doterajších výsledkov, ktorých účinnosť zostáva obmedzená a v jednotlivých regiónoch nerovnomerná,“ uviedol hovorca vlády vo vyhlásení.
Čad zároveň odsúdil údajné sústredenie činnosti tejto inštitúcie na africké krajiny. Súd od svojho založenia začal 13 vyšetrovaní, pričom deväť sa týkalo afrických štátov, zatiaľ čo zvyšné štyri sa týkali iných častí sveta, no bez „akéhokoľvek konkrétneho pokroku“, tvrdí čadská vláda.
„Súd má vo väzbe len sedem osôb, pričom šesť z nich je stíhaných v prípadoch týkajúcich sa afrických krajín,“ konštatoval hovorca.
Minulý týždeň bolo na stránke čadského ministerstva zahraničných vecí zverejnené vyhlásenie, podľa ktorého rozhodnutie o vystúpení z ICC nasledovalo po žiadosti Spojených štátov.
Predstaviteľ amerického rezortu diplomacie v štvrtkovom telefonáte vyzval vládu Čadu, aby prehodnotila svoje členstvo v ICC, informuje AFP.
Čadská vláda vo vyhlásení uviedla, že americká strana vyjadrila svoje obavy týkajúce sa fungovania tohto súdu a vyzvala Čad, aby prehodnotil svoje pristúpenie k Rímskemu štatútu.
AFP konštatuje, že k tomuto rozhodnutiu došlo v čase, keď národné a medzinárodné organizácie tvrdia, že Čad je pravdepodobne zapojený do konfliktu v susednom Sudáne.
Vystúpenie z ICC v piatok oznámila aj Venezuela, ktorá podľa ministra zahraničných vecí Félixa Plasenciu považuje túto inštitúciu za zaujatú. ICC voči Venezuele vedie niekoľko vyšetrovaní týkajúcich sa podozrení zo zločinov proti ľudskosti spáchaných za vlády prezidenta Nicolása Madura.
Venezuela sa zároveň z ICC rozhodla vystúpiť v deň, keď z funkcie odvolali hlavného žalobcu Karima Khana, ktorého vyšetrujú pre nevhodné správanie voči podriadenej.
Západoafrické štáty Burkina Faso, Mali a Niger začali v júli proces vystúpenia ICC, ktorý potrvá jeden rok. Moc v týchto krajinách majú vojenské junty, ktoré tento krok avizovali v septembri 2025, pretože ICC je podľa nich „nástrojom neokoloniálnej represie“.