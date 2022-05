Potýčky medzi hľadačmi zlata na severe Čadu si vyžiadali 100 mŕtvych

N'Djamena 30. mája (TASR) - Približne 100 ľudí prišlo o život na severe stredoafrického štátu Čad pri potýčkach medzi miestnymi hľadačmi zlata. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na oznámenie čadskej vlády.



Násilie prepuklo 23. mája v lokalite Kouri Bougoudi neďaleko hraníc s Líbyou, ktoré prerástlo zo sporu dvoch osôb do hromadných potýčok medzi baníkmi z Mauritánie a Líbye. O život prišlo približne 100 ľudí a ďalších 40 utrpelo zranenia.



K nepokojom došlo v oblasti pohoria Tibesti, približne 1000 kilometrov od čadského hlavného mesta N'Djamena. Objav ložísk zlata v týchto horách vyvolal "zlatú horúčku" a do regiónu začali prúdiť hľadači zlata z celého Čadu i okolitých krajín. Situácia je tam preto často napätá a opakovane vyúsťuje do násilností.



Čadská vláda vyslala do Kouri Bougoudi početný vojenský kontingent, aby tam obnovila pokoj a poriadok. Dobývanie zlata bolo až do odvolania pozastavené. Väčšina baní na zlato v oblasti je prevádzkovaná nelegálne, píše agentúra AFP.