Čad pre nedostatok obilnín vyhlásil potravinovú krízu

N’Djamena 3. júna (TASR) - Čad v dôsledku nedostatku zásob obilnín spôsobeného vojnou na Ukrajine vyhlásil potravinovú krízu. Potravinová situácia sa od začiatku roka výrazne zhoršila a je potrebná okamžitá medzinárodná humanitárna pomoc, uviedla čadská vojenská vláda. TASR správu prevzala od agentúry DPA, ktorá o tom informovala v piatok.



Podľa OSN bude v Čade v tomto roku potrebovať potravinovú pomoc 5,5 milióna ľudí, čo predstavuje tretinu populácie.



Ako pripomenula DPA, prezident Africkej únie (AÚ) Macky Sall sa má v piatok stretnúť v Soči na juhozápade Ruska s tamojším prezidentom Vladimirom Putinom, aby vyzval na uvoľnenie blokády zásob obilnín a hnojív, ktoré sú vyvážané aj do Afriky.



Ukrajina a Rusko patria k najväčším svetovým vývozcom pšenice. Podľa OSN až 54 afrických krajín dováža takmer polovicu svojej spotreby pšenice z Ukrajiny a Ruska. Rusko je takisto hlavným dodávateľom hnojív do desiatky afrických krajín.



Čad je v regióne Sahel jednou z mnohých krajín, ktoré trpia hladom. Etiópia, Keňa, Sudán a Somálsko zažívajú najväčšie sucho za posledných 40 rokov. Západná Afrika čelí podľa OSN najhoršej potravinovej kríze za posledných desať rokov. Podľa humanitárnych organizácii by v celom regióne Sahel mohlo čoskoro hladovať 60 miliónov ľudí.