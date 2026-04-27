V spore o zdroj vody medzi etnikami v Čade zahynulo najmenej 42 ľudí
Autor TASR
N'Djamena 27. apríla (TASR) - Najmenej 42 ľudí v sobotu zomrelo vo východnom Čade po tom, ako sa vystupňoval konflikt medzi dvomi etnickými skupinami o zdroj vody. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Podpredseda čadskej vlády Limane Mahamat počas návštevy miesta činu v dedine Igote v regióne Wadi Fira pri hranici so Sudánom uviedol, že 42 ľudí zomrelo a 10 ďalších utrpelo zranenia. Konflikt sa podľa jeho slov rozšíril do väčšej oblasti a zasiahnuť musela aj armáda.
Vďaka „rýchlej reakcii“ vojakov je podľa slov Mahamata situácia pod kontrolou. Spustili tiež proces mediácie a súdne konanie s cieľom určiť trestnú zodpovednosť.
Strety medzi etnikami o základné zdroje sú v tejto stredoafrickej krajine bežné. Minulý rok pri konflikte medzi farmármi a pastiermi v juhozápadnom Čade zahynulo 42 ľudí a niekoľko domov bolo vypálených. Napätie v regióne zhoršuje aj prílev utečencov zo susedného Sudánu.
