Čad vyhosťuje nemeckého veľvyslanca za nezdvorilý prístup

N'Djamena 8. apríla (TASR) - Nemecký veľvyslanec Jan Christian Gordon Kricke bol v Čade vyhlásený za nežiadúcu osobu a do 48 musí opustiť túto africkú krajinu opustiť. Oznámila to v piatok čadská vláda a ako dôvod uviedla nezdvorilý prístup a nedodržiavanie diplomatických zvyklostí. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Vláda oficiálny dôvod jeho vyhostenia neuviedla a zdroj z nemeckého ministerstva zahraničných vecí uviedol, že ministerstvo nebolo oficiálne kontaktované.



Zdroj z prostredia čadskej vláde pre AFP povedal, že Kricke bol obzvlášť obviňovaný z častého zasahovania do záležitostí vedenia tejto krajiny a tiež bol terčom kritiky za svoje sporné vyjadrenia. Viackrát bol už v tejto súvislosti upozornený.



Kricke je veľvyslancom Nemecka v Čade od júla 2021. Predtým pôsobil ako veľvyslanec v Nigeri, na Filipínach a bol aj špeciálnym zástupcom Nemecka pre Sahel.



V Čade v apríli 2021 prevzal moc šéf vojenskej junty Mahamat Idriss Déby po tom, ako jeho otec - dlhoročný prezident Idriss Déby, prišiel o život v bojoch s povstalcami, pripomína AFP. Junta pôvodne sľúbila, že moc odovzdá civilnej vláde.