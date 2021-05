Čadská armáda informovala o zabití stoviek povstalcov

N'Djamena 1. mája (TASR) - Armáda afrického štátu Čad v piatok oznámila, že zabila "niekoľko stoviek" povstalcov počas dvoch dní bojov na západe krajiny. Práve tam minulý týždeň prezident Idriss Déby utrpel smrteľné zranenia počas bojov s povstalcami.



Podľa agentúry AFP hovorca armády Azem Bermandoa Agouna uviedol, že "niekoľko stoviek povstalcov zneškodnili, 66 uväznili", šiesti vojaci zahynuli v akcii.



Idrissa Débyho, ktorý bol pri moci vyše 30 rokov, zabili minulý utorok počas bojov s povstalcami. Armáda vyhlásila, že dočasnú štátnu radu, ktorá následne prevzala moc v krajine, bude viesť Débyho syn Mahamat Idriss Déby. Ako líder junty sľúbil, že do 18 mesiacov sa budú v krajine konať voľby.



Povstalecká skupina nazývajúca sa Front za zmenu a svornosť v Čade (FACT) však prechod moci na syna zosnulého prezidenta "kategoricky odmieta".



Tisíce ľudí vyšli v utorok do ulíc čadského hlavného mesta N'Djamena na protest proti vojenskej prechodnej vláde a proti Francúzsku, ktoré jej vyjadrilo podporu. Demonštranti vyzvali vojenskú juntu, aby odstúpila, pálili francúzske vlajky a kričali protifrancúzske heslá.



Idriss Déby bol ústrednou postavou v boji proti džihádistickej vzbure v štátoch Sahelu. Jeho úmrtie oznámili v utorok, len deň po tom, ako ho vyhlásili za víťaza prezidentských volieb z 11. apríla, čo by mu prinieslo už šieste funkčné obdobie v úrade hlavy štátu.