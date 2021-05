Čadská vojenská junta vymenovala prechodnú vládu

N'Djamena 3. mája (TASR) - Armáda afrického štátu Čad vymenovala v nedeľu novú prechodnú vládu. Oznámil to hovorca vojenskej junty, ktorá sa ujala moci v apríli po smrti dlhoročného čadského lídra Idrissa Débyho.



Ako píše agentúra AFP, prechodnú vládu pozostávajúcu zo 40-tich ministrov a námestníkov ministrov vymenoval Débyho 37-ročný syn Mahamat Idriss Déby, líder dočasnej štátnej rady, ktorá prevzala moc v krajine.



Mahamat Idriss Déby zároveň zriadil nové ministerstvo pre národné zmierenie, uviedol hovorca junty v prejave odvysielanom tamojšou televíziou. Ešte predtým v nedeľu armáda zrušila zákaz nočného vychádzania, ktorý zaviedla po Débyho smrti.



V novej prechodnej vláde je zastúpených aj viacero predstaviteľov čadskej opozície. Kabinet oficiálne uznal aj prominentný opozičný líder Saleh Kebzabo.



Idrissa Débyho, ktorý bol pri moci vyše 30 rokov, zabili 20. apríla počas bojov s povstalcami. Jeho syn ako líder junty sľúbil, že do 18 mesiacov sa budú v krajine konať voľby. Opozičné strany na tento sľub reagovali odmietalo, komentuje AFP.



Povstalecká skupina nazývajúca sa Front za zmenu a svornosť v Čade (FACT) však prechod moci na syna zosnulého prezidenta "kategoricky odmieta".



Tisíce ľudí vyšli minulý utorok do ulíc čadského hlavného mesta N'Djamena na protest proti vojenskej prechodnej vláde a proti Francúzsku, ktoré jej vyjadrilo podporu. Demonštranti vyzvali vojenskú juntu, aby odstúpila, pálili francúzske vlajky a kričali protifrancúzske heslá. Podľa miestnej humanitárnej organizácie zahynulo počas protestov deväť ľudí a viac 650 bolo zadržaných.



Idriss Déby bol ústrednou postavou v boji proti džihádistom v štátoch Sahelu. Jeho úmrtie oznámili len deň po tom, ako ho vyhlásili za víťaza prezidentských volieb z 11. apríla, čo by mu prinieslo už šieste funkčné obdobie v úrade hlavy štátu.