Čadský prezident pricestoval do Maďarska na pozvanie Orbána

Budapešť 8. septembra (TASR) - Čadský prezident Mahamat Idriss Déby Itno v sobotu večer pricestoval do Maďarska na štátnu návštevu. Očakáva sa, že sa stretne s premiérom Viktorom Orbánom. Lídri budú podľa agentúry AFP rokovať o bezpečnostnej dohode, informuje TASR.



Hovorca maďarského premiéra Zoltán Kovács na sociálnej sieti X zverejnil zábery z príchodu Débyho Itna na letisko v Budapešti. Do Maďarska ho pozval Orbán, ktorý mu ešte v máji zablahoželal k volebnému víťazstvu. Čadský prezident sa tento týždeň zúčastnil na africko-čínskom fóre v Pekingu.



Vzťahy medzi Maďarskom a Čadom sa v uplynulom roku rozvíjali rýchlo. Budapešť otvorila v čadskom hlavnom meste N'Djamena humanitárne a rozvojové centrum aj svoju diplomatickú misiu. Obe krajiny tiež medzi sebou uzavreli dohody o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva a vzdelávania.



Ešte na jeseň minulého roka avizovala maďarská vláda zámer vyslať nezávislú vojenskú misiu s 200 vojakmi do Čadu, aby tam cvičili miestne jednotky a pomáhali bojovať proti terorizmu. Čad sa nachádza v regióne Sahel na južnom okraji Sahary, kde pravidelne útočia džihádisti. Misia má trvať do 31. decembra 2025.



Budapešť, ktorá prechováva úzke vzťahy s Kremľom, popiera, že by "zastupovala ruské alebo iné zahraničné záujmy v Saheli". Rusko má podľa AFP silné zastúpenie v krajinách hraničiacich s Čadom, ako je Stredoafrická republika a Líbya, vrátane bojovníkov z ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny.