Štúdia: Covidpasy majú pozitívny vplyv na zdravotníctvo aj ekonomiku

Paríž 19. januára (TASR) – Vďaka zavedeniu covidpasov stúpla zaočkovanosť vo Francúzsku o 13 percent, v Taliansku o takmer 10 percent a v Nemecku o vyše 6 percent. Vyplýva to z novej štúdie francúzskej Rady pre ekonomické analýzy (Conseil d'Analyse Economique, CAE), ktorá sa zamerala na vplyv očkovacích preukazov na zdravotníctvo a ekonomiku. Odborníci porovnávali minuloročné dáta v krajinách, ktoré zaviedli digitálne certifikáty o covide v rovnakom čase. Výsledky štúdie v stredu zverejnili viaceré francúzske médiá.



Tím vedcov z CAE odhaduje, že vďaka očkovaniu sa predišlo takmer 4000 úmrtiam vo Francúzsku a zároveň sa tým odľahčil tlak na jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS). V Nemecku vakcíny zachránili vyše tisíc životov a v Taliansku asi 1300.



Vakcinačné preukazy podľa CAE navyše odvrátili šesť miliardovú stratu v HDP Francúzska. V Taliansku to boli vyše dve miliardy a v Nemecku takmer jeden a pol miliardy. Experti pri výpočte používali týždenné odhady vývoja HDP od Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD).



Tím vedcov očakáva, že očkovacie preukazy by mohli prispieť aj k zotavovaniu ekonomík. Poukazujú však na to, že dôležitá je aj dostatočná zásoba testov a vakcín, dôvera verejnosti v politikov a dostupnosť očkovacích látok pre marginalizované skupiny obyvateľstva.



Rozličné výsledky v skúmaných krajinách experti pripisujú rozdielnym prístupom tamojších vlád a rozdielnym opatreniam.