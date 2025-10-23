< sekcia Zahraničie
Čakanie na výsledky volieb v Kamerune sprevádzajú demonštrácie
Situácia v Kamerune je od volieb výbušná. Vo viacerých mestách sa opakovane konali zhromaždenia na protest proti údajnej manipulácii s výsledkami volieb.
Autor TASR
Yaoundé 23. októbra (TASR) - Vyhlásenie definitívnych výsledkov prezidentských volieb v Kamerune sa uskutoční 27. októbra. S odvolaním sa na kamerunskú Ústavnú radu o tom vo štvrtok informovala rozhlasová stanica RFI.
Za víťaza volieb sa medzičasom vyhlásil opozičný líder Issa Tchiroma Bakary, ktorý v stredu vyzval Kamerunčanov, aby vyšli protestovať do ulíc, ak Ústavná rada oznámi „sfalšované a skreslené výsledky“ v kontroverzných voľbách.
Podporovatelia Bakaryho tvrdia, že tento ich kandidát získal 54,8 percenta hlasov, zatiaľ čo súčasný prezident, 92-ročný Paul Biya, ktorý sa vo voľbách uchádzal o ôsme funkčné obdobie, dostal podporu od 31,3 percenta voličov.
„Kamerunský ľud vo svojej drvivej väčšine nikdy neakceptuje potvrdenie falšovania a manipulácie s hlasovacími lístkami Ústavnou radou,“ upozornil Bakary vo videu zverejnenom na svojej stránke na Facebooku. „Ak radšej ohrozia pokoj a mier v krajine, ako by priznali porážku, odpovieme pokojom odhodlaného ľudu,“ deklaroval Bakary.
Biyovo kamerunské ľudové demokratické hnutie (RDPC) odsúdilo Bakaryho tvrdenie o víťazstve ako „groteskný podvod“ a „neprijateľný podvod v právnom štáte“ a vo svojom vyhlásení uviedla, že RDPC a jej priaznivci „pokojne čakajú na oficiálne výsledky“.
Situácia v Kamerune je od volieb výbušná. Vo viacerých mestách sa opakovane konali zhromaždenia na protest proti údajnej manipulácii s výsledkami volieb.
Zásah polície voči demonštrantom v meste Garoua na severe krajiny si vyžiadal v utorok jednu obeť. Polícia na tomto zhromaždení zadržala 20 ľudí, ktorí budú stíhaní za „povstanie“ a „podnecovanie k vzbure“. Podobné zásahy polície hlásili aj z hlavného mesta Yaoundé, kde demonštrantov rozohnali slzotvorným plynom, a z prístavného mesta Douale.
Úrady v mestách, kde sa konali tieto protesty, od stredy zakázali verejné zhromaždenia a jazdu mototaxíkov.
