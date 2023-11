Calcalist: Vojna s Hamasom bude stáť Izrael približne 47 miliárd eur

Jeruzalem 5. novembra (TASR) - Vojna Izraela s palestínskym hnutím Hamas v pásme Gazy bude židovský štát stáť v prepočte zhruba 47 miliárd eur. Uviedol to v nedeľu izraelský ekonomický denník Calcalist, ktorý citoval predbežné údaje izraelského ministerstva financií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Calcalist uviedol, že ministerstvo očakáva náklady na vojnu s Hamasom na úrovni zhruba 200 miliárd šekelov (47,07 miliardy eur), čo predstavuje 10 % hrubého domáceho produktu (HDP) Izraela. Tento odhad, ktorý ministerstvo podľa Calcalistu považuje za "optimistický" scenár, vychádza z predpokladu, že vojna bude trvať osem až 12 mesiacov, bude limitovaná iba na územie Gazy bez toho, aby do nej vstúpil libanonský Hizballáh, Irán či Jemen, a zhruba 350.000 povolaných rezervistov sa čoskoro vráti do práce.



Konflikt medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas vypukol 7. októbra po teroristických útokoch na izraelské územie, ktoré si vyžiadali 1400 obetí. Izrael reagoval odvetnými náletmi na pásmo Gazy, ktoré si dosiaľ podľa palestínskych úradov vyžiadali viac ako 9700 obetí.



Calcalist uviedol, že približne polovicu nákladov budú tvoriť výdavky na obranu, ktoré denne vychádzajú zhruba na miliardu šekelov. Ďalších 40 až 60 miliárd šekelov by mali predstavovať ušlé zisky, zhruba 17 až 20 miliárd šekelov kompenzácia pre podniky a zhruba 10 až 20 miliárd šekelov náklady na rekonštrukciu.



Izraelský minister financií Bezalel Smotrič už skôr uviedol, že izraelská vláda pripravuje balíček ekonomickej pomoci pre všetkých, korí utrpeli v dôsledku útokov Hamasu. Dodal, že tento balík bude "väčší a rozsiahlejší" než pomoc v období pandémie nového koronavírusu.



V reakcii na konflikt medzi Izraelom a Hamasom ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) zhoršila výhľad ratingu Izraela zo stabilného na negatívny. Reagovali aj konkurenčné ratingové agentúry Fitch a Moody's, ktoré presunuli rating Izraela do režimu preverovania s možnosťou jeho zníženia.



(1 EUR = 4,2491 ILS)