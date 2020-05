Dohoda Nemecka a Francúzska na podpore fondu obnovy je dôležitá

Madrid/Berlín 19. mája (TASR) - Dohoda Nemecka a Francúzska na podpore fondu obnovy vo výške 500 miliárd eur, je „skutočne dôležitou dohodou“. Vyhlásila to v utorok španielska ministerka hospodárstva Nadia Calvinová.



"Je to dôležitý krok správnym smerom a je v súlade s požiadavkami Španielska a Talianska," povedala Calvinová v rozhovore pre španielsku rozhlasovú stanicu Cadena Ser. „Je dôležité, aby sa štyri hlavné krajiny v Európskej únii (EÚ) dohodli a mali spoločnú víziu o tom, ako prekonať krízu. Návrh však stále potrebuje širšiu podporu a budeme pracovať na jeho zlepšení,“ dodala.



Nemecko a Francúzsko sa v pondelok (18. 5.) dohodli na podpore balíka. Mal by byť financovaný zo zdrojov EÚ a poskytoval by granty členským štátom, ktoré nový koronavírus najviac zasiahol.



Nemecký minister financií Olaf Scholz zase v utorok v Berlíne pred novinármi skonštatoval, že fond na oživenie hospodárstva pomôže Európe prekonať krízu a posilní ju.



„Musíme zabezpečiť, aby sa Európa po ukončení fázy blokád zotavila, a preto už diskutujeme o potrebe fondu na oživenie hospodárstva. Diskusia stále prebieha a pre potrebný konsenzus v Európe je dobré, že Nemecko a Francúzsko predkladajú spoločný návrh na túto tému," vyhlásil Scholz.



Dodal, že nový fond vo výške 500 miliárd eur umožní Európe dostať sa z krízy spoločnými silami, čo je podľa neho veľmi dobrý odkaz nielen pre hospodárstvo a zamestnanosť, ale aj pre budúcnosť Európskej únie.