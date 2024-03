Cameron: AUKUS a NATO musia byť pred možným návratom Trumpa vo forme

Londýn 22. marca (TASR) - Pakt AUKUS a aliancia NATO sa musia dostať do najlepšej možnej formy, aby sa zvýšili ich šance prežiť prípadný návrat amerického exprezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu, vyhlásil v piatok britský minister zahraničných vecí David Cameron, informuje TASR s odvolaním sa na denník The Guardian.



Cameron sa po rozhovoroch na vysokej úrovni v Austrálii snažil vyhnúť kritickým vyjadreniam voči Trumpovi - predpokladanému republikánskemu kandidátovi do tohtoročných volieb - a povedal, že je "na Amerike, koho si vyberie za svojho prezidenta", píše The Guardian.



Britský minister zahraničných vecí na tlačovej konferencii v Adelaide povedal, že britská vláda bude spolupracovať s akýmkoľvek prezidentom USA. Nepriamo však pripustil riziká, ktorým by AUKUS a NATO mohli čeliť v prípade druhého Trumpovho mandátu. Vyzval na úsilie zabezpečiť, aby budúci prezident vnímal obe záležitosti ako dobre fungujúce.



Cameron označil partnerstvo AUKUS, v rámci ktorého USA a Británia pomôžu Austrálii získať ponorky s jadrovým pohonom, za "absolútne skvelú dohodu" a NATO za "najúspešnejšiu obrannú alianciu v histórii" ľudstva.



"Najlepšia vec, ktorú môžeme urobiť, je dostať tieto projekty do čo najlepšej formy, aby ten, kto sa stane novým prezidentom, videl, že pracuje s veľmi úspešným súborom dohôd," povedal Cameron. Richard Marles, podpredseda austrálskej vlády a minister obrany v jednej osobe, Cameronove pripomienky podporil.



Spojené štáty budú na základe bezpečnostnej dohody AUKUS zdieľať s Austráliou citlivé jadrové technológie a po roku 2030 jej predajú najmenej tri ponorky triedy Virginia. Austrália a Británia tiež plánujú postaviť a prevádzkovať novú triedu ponoriek s názvom SSN-AUKUS.



Trump doteraz nevyjadril žiadne námietky voči dohode AUKUS, ale je veľmi skeptický voči Severoatlantickej aliancii, najmä pokiaľ ide o plnenie záväzku jej členov vynakladať na obranu minimálne dve percentá zo svojho hrubého domáceho produktu (HDP).



Trump predtým vyhlásil, že ak sa mu opäť podarí dostať sa do Oválnej pracovne, USA "nebudú chrániť" žiadneho člena NATO, ktorý je "delikventný", a bude podporovať Rusko, aby "si robilo, čo chce", pripomína The Guardian.



Cameron a britský minister obrany Grant Shapps sa v piatok v Austrálii zúčastnili na výročných rokovaniach so svojimi austrálskymi rezortnými partnermi.



Šéfka austrálskej diplomacie Penny Wongová uviedla, že partnerstvo AUKUS, ktoré vzniklo v roku 2021, je "dobré nielen pre Austráliu, ale aj pre Britániu a Spojené štáty". "Robíme to s ohľadom na rozsah tohto podniku a rozsah danej úlohy," povedala Wongová. Projekt AUKUS by mal podľa britskej vlády počas prvých desiatich rokov realizácie plánu stáť 50 až 58 miliárd amerických dolárov.