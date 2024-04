Cameron: Británia bude ďalej povoľovať vývoz zbraní do Izraela

Washington 10. apríla (TASR) - Spojené kráľovstvo nezastaví export zbraní do Izraela ani po zabití siedmich humanitárnych pracovníkov z charity World Central Kitchen pri vzdušnom útoku z minulého týždňa, potvrdil v utorok vo Washingtone britský minister zahraničných vecí David Cameron. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry DPA.



Cameron uviedol, že si preštudoval najnovšie právne rady o situácii v Pásme Gazy a na základe toho sa postoj Spojeného kráľovstva k licenciám na vývoz zbraní do Izraela "nemení".



Na tlačovej konferencii vo Washingtone povedal: "Toto je v súlade s radami, ktoré sme ja a ďalší ministri dostali, a tak ako vždy budeme svoj postoj neustále hodnotiť."



Dodal však, že Spojené kráľovstvo má "vážne obavy" z prísunu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Podľa neho izraelské sľuby, že "zaplavia Pásmo Gazy pomocou..., treba teraz premeniť na skutočnosť".



Britská vláda čelí silnejúceho tlaku, aby po smrti troch britských humanitárnych pracovníkov z World Central Kitchen pozastavila licencie (povolenia) na vývoz zbraní do Izraela.