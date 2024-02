D. Cameron: Británia by mohla uznať palestínsky štát hneď po prímerí

Londýn 1. februára (TASR) - Veľká Británia by mohla oficiálne uznať palestínsky štát po nastolení prímeria v Pásme Gazy bez toho, aby čakala na výsledky rokovaním medzi Izraelom a Palestínčanmi. Vo štvrtok to v Libanone uviedol britský minister zahraničných vecí David Cameron. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Uznanie palestínskeho štátu nemôže podľa jeho slov nastať, kým bude hnutie Hamas v Pásme Gazy. Británia tak však môže urobiť počas rokovaní medzi predstaviteľmi Izraela a Palestínčanmi.



Britský premiér Rishi Sunak v stredu v britskom parlamente uviedol, že uznanie Palestíny by muselo byť súčasťou celého procesu a dodal, že Spojené kráľovstvo stojí pevne za Izraelom. Reagoval na otázku konzervatívneho poslanca Michaela Ellisa, či súhlasí s možnosťou, že akékoľvek uznanie palestínskeho štátu bude výsledkom rokovaní Izraela a Palestínčanov.



Cameron bol v rokoch 2010-2016 britským premiérom a o možnom uznaní palestínskeho štátu sa vyjadril už v pondelok na recepcii s veľvyslancami arabských štátov v Londýne. Podľa denníka The Guardian sa Sunak s jeho vyjadreniami nezhodol.