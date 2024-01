Cameron: Británia v záujme mieru zváži uznanie palestínskeho štátu

Londýn 30. januára (TASR) - Británia zváži možnosť uznania palestínskeho štátu v snahe dosiahnuť mier a ukončiť konflikt medzi Izraelom a Palestínčanmi. Vyhlásil to britský minister zahraničných vecí David Cameron na recepcii s veľvyslancami arabských štátov v Londýne, informuje TASR podľa utorňajších správ denníka The Times of Israel (TOI) a stanice BBC.



"Mali by sme začať uvažovať o tom, ako by palestínsky štát vyzeral, čo by bolo jeho súčasťou a ako by fungoval," uviedol Cameron na recepcii, ktorá sa konala v pondelok večer. "Keď sa tak stane, spolu so spojencami sa budeme zaoberať otázkou uznania palestínskeho štátu, a to aj na pôde OSN. To by mohla byť jedna z vecí, ktorá prispeje k tomu, že tento proces bude nezvratný."



Palestínčanom musí byť podľa neho predstavený politický rámec, "aby videli, že sa dosiahne nezvratný pokrok smerom k dvojštátnemu riešeniu" izraelsko-palestínskeho konfliktu.



Podľa stanice BBC tým Cameron naznačil, že Británia by mohla formálne uznať palestínsky štát ešte počas rokovaní, a nie až v rámci finálnej mierovej dohody.



Britský minister zároveň vyzval na zriadenie novej Palestínskej samosprávy s "technokratickými a dobrými lídrami", ktorí by boli schopní riadiť aj Pásmo Gazy.



Na margo prebiehajúceho úsilia o ukončenie vojny v palestínskej enkláve medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas Cameron uviedol, že je potrebné zaviesť prestávku v bojoch, čo by umožnilo zvýšiť dodávky humanitárnej pomoci a prepustiť rukojemníkov.



"Teraz vidíme, že sa otvára cesta, na ktorej môžeme dosiahnuť skutočný pokrok, a to nielen pri ukončení konfliktu, ale aj pri hľadaní politického riešenia, ktoré môže znamenať mier na roky, a nie na mesiace," dodal šéf britskej diplomacie, ktorý tento týždeň odcestuje na štvrtú návštevu Blízkeho východu od svojho novembrového nástupu do funkcie.



Skutočnou výzvou podľa Camerona zostáva premeniť prípadnú prestávku v bojoch na udržateľné prímerie. V tejto súvislosti vyjadril presvedčenie, že ani napriek minulým zlyhaniam, sa netreba vzdať.



Obdobie posledných 30 rokov v Izraeli označil britský minister za "príbeh neúspechu". Uznal, že v krajine za ten čas rástla ekonomika, životná úroveň, investície do obrany aj bezpečnosti. Ani napriek tomu však podľa Camerona izraelská vláda nedokázala zabezpečiť to, "čo štát najviac chce, čo chce každá rodina, a to je bezpečnosť".



"A to len vtedy, keď si uvedomíme toto zlyhanie a uznáme, že skutočný mier a pokrok nastane vtedy, keď výhody mieru a pokroku budú väčšie ako výhody návratu k boju," dodal Cameron na záver.



Denník TOI pripomenul, že Británia presadzuje päťbodový plán na ukončenie vojny v Gaze, ktorý predpokladá ukončenie bojov, dvojštátne riešenie a úradnícku palestínsku vládu, ktorá by riadila Pásmo Gazy aj západný breh Jordánu. Na základe tohto plánu by boli vedúci predstavitelia Hamasu vyhostení do inej krajiny.



Proti dvojštátnemu riešeniu naopak namieta izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý v tomto smere odmietol návrhy aj svojich spojencov vrátane Spojených štátov. Odôvodnil to tým, že takéto riešenie "ohrozuje štát Izrael".