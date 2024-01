Cameron obhajoval americko-britské nálety na húsíov v Jemene

Londýn 14. januára (TASR) - Británia je naďalej pripravená konať s cieľom chrániť právo slobodnej plavby. V rozhovore pre televíznu stanicu Sky News to v nedeľu povedal britský minister zahraničných vecí David Cameron.



"Jasne sme ukázali, že sme pripravení prejsť od slov a varovaní k skutkom, a to je neuveriteľne dôležité," uviedol Cameron. Naznačil, že by mohlo dôjsť k ďalším úderom voči húsíjským povstalcom, ktorí ovládajú veľkú časť Jemenu, ak budú pokračovať v útokoch na lode v Červenom mori.



Zároveň podotkol, že od novembra došlo k 26 incidentom vrátane útoku na britský torpédoborec HMS Diamond, pri ktorom húsíovia použili viac ako 20 dronov a rakiet. "Nekonanie je tiež politika a bola to politika, ktorá nefungovala," skonštatoval.



Cameron tiež v rozhovore zmienil Irán, ktorý označil za "škodlivého aktéra v regióne" tým, že podporuje húsíov.



Niektorí britskí poslanci sa sťažovali, že nemali možnosť vopred prediskutovať piatkové letecké útoky, pripomína agentúra AFP. Cameron v rozhovore povedal, že v pondelok v parlamente vystúpi s vyhlásením a členovia oboch komôr budú môcť vzniesť otázky.



Húsíjskí povstalci napojení na Irán začali v rámci podpory Palestínčanov útočiť na námorné trasy v Červenom mori a podnikať dronové a raketové útoky na Izrael. Deklarovali, že tieto útoky nezastavia, kým izraelská armáda neskončí svoju ofenzívu v Pásme Gazy.



Neskôr vyhlásili, že budú útočiť aj na lode smerujúce do Izraela, a varovali medzinárodné lodné spoločnosti pred využívaním izraelských prístavov. Medzi napadnutými loďami boli aj americké a britské plavidlá.



V reakcii na túto eskaláciu Spojené štáty a Británia uskutočnili v noci na piatok desiatky leteckých útokov na vojenské pozície húsíov v Jemene.