Cameron ocenil spoluprácu s Albánskom v boji proti nezákonnej migrácii

Tirana 22. mája (TASR) - Britský minister zahraničných vecí David Cameron v stredu ocenil spoločné úsilie svojej krajiny a Albánska v boji proti nezákonnej migrácii. Počet príchodov malých lodí z migrantmi z Albánska do Británie sa podľa jeho slov vlani znížil o viac než 90 percent, informuje TASR podľa agentúry AP.



Cameron počas návštevy albánskej metropoly Tirana rokoval o potrebe väčšej spolupráce európskych krajín v boji s výzvami spojenými s migráciou vrátane organizovaného zločinu, o bezpečnosti západného Balkánu či podpore Ukrajiny. Uviedlo to vo vyhlásení britské ministerstvo zahraničných vecí.



Za posledných 12 mesiacov bolo zo Spojeného kráľovstva vyvezených takmer 6000 Albáncov, uvádza sa vo vyhlásení. Cameron spoluprácu medzi Britániou a Albánskom označil za príklad, ktorý by mohli nasledovať mnohí ďalší.



"Potvrdzujeme, že ak ste inovatívni, ak ste tvoriví, ak uzavriete skutočné partnerstvo, ak spolupracujete a doťahujete záležitosti do konca, môžete dosiahnuť mimoriadne veci, ktoré sú prínosom pre obe krajiny," povedal.



Albánci tvoria časť zo 45.000 osôb, ktoré v roku 2022 po mori prišli k britským brehom, hľadajúc lepšie platenú prácu. Mnohí z nich pracujú v nelegálnych zariadeniach na pestovanie konope s cieľom splatiť dlžobu prevádzačom.



Londýn a Tirana v roku 2022 podpísali dohodu o navracaní Albáncov, ktorí sa na plavidlách dostanú do Spojeného kráľovstva. Británia tiež finančne podporuje projekty v Albánsku.



Albánsky premiér Edi Rama prisľúbil, že jeho krajina bude v spolupráci s Britániou pokračovať. Takisto vyjadril spokojnosť s finančnou a odbornou podporou Londýna na novom železničnom spojení medzi albánskym prístavom Drač a kosovskou metropolou Priština.



Albánsko sa usiluje o vstup do Európskej únie. EÚ v roku 2019 vyslala do tejto krajiny svoju pohraničnú agentúru Frontex do Albánska, aby pomáhala hliadkovať na jeho južných a východných hraniciach.