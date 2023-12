Cameron: Paríž a Londýn budú podporovať Ukrajinu, koľko bude potrebné

Paríž 19. decembra (TASR) - Francúzsko a Británia budú podporovať Ukrajinu v boji proti ruskej invázii "tak dlho, ako to bude potrebné". V utorok v Paríži to vyhlásil britský minister zahraničných vecí David Cameron. Podľa jeho slov je nevyhnutné, aby bol ruský prezident Vladimir Putin vo vojne na Ukrajine porazený. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Británia a Francúzsko sú neochvejnými podporovateľmi Ukrajiny a budeme nimi tak dlho, ako to bude potrebné," povedal Cameron po stretnutí s francúzskou kolegyňou Catherine Colonnaovou v Paríži.



"Nepochybujem, že môžeme zaistiť, aby Putin prehral. A je nevyhnutné, aby prehral," dodal Cameron.



Jeho vyjadrenie zaznelo v čase, keď silnejú obavy, že by západná podpora Ukrajiny mohla po takmer dvoch rokoch od začiatku ruskej invázie zoslabnúť.



Cameron aj Colonnaová zároveň na spoločnej tlačovej konferencii zdôraznili, že Británia a Francúzsko sa zhodujú v hlavných medzinárodných otázkach vrátane Ukrajiny a Blízkeho východu, a to aj po brexite.



"Naše dve krajiny od začiatku spolupracovali v záujme toho, aby Rusko nebolo za svoju agresiu odmenené.... aby Ukrajina mohla získať späť svoju slobodu, suverenitu a územnú celistvosť," povedala francúzska ministerka. Doterajšiu spoluprácu Paríža a Berlína je podľa nej možné ešte posilniť.