Berlín 7. marca (TASR) - Britský minister zahraničných vecí David Cameron podporuje dodávky zbraní dlhého dosahu na Ukrajinu. Takéto zbrane na základe skúseností Británie efektívne pomohli Ukrajine v boji proti nelegálnej agresii, povedal vo štvrtok v Berlíne po stretnutí so svojou nemeckou rezortnou partnerkou Annalenou Baerbockovou.



Veľká Británia dodáva Ukrajine okrem iného rakety Storm Shadow. Nemecký kancelár Olaf Scholz pre obavy zo zatiahnutia Berlína odmieta do vojny na Ukrajine doteraz odmietal poskytnúť Kyjevu rakety s dlhým doletom Taurus.



Cameron v tejto súvislosti odmietol tézu, ktorá sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu pred vyše dvoma rokmi opakuje, že dodávka nových zbraňových systémov by mohla viesť k eskalácii vojny. Ak je cieľom pomôcť nejakej krajine brániť sa proti úplne neoprávnenej agresii, potom by vás nemalo nič zastaviť. „Pokiaľ nie sme v situácii, keď vojak z krajiny NATO zabije ruského vojaka, nespôsobíme eskaláciu, ale umožníme Ukrajine, aby sa bránila,“ konštatoval Cameron.



Spolu s Baerbockovou zopakoval svoju výzvu izraelskej vláde, aby otvorila ďalšie hraničné priechody z Izraela do Pásma Gazy pre dodávky humanitárnej pomoci. Cameron povedal, že "ak sa chceme vyhnúť hladomoru... potrebujeme 500 kamiónov denne".



"Izraelská vláda musí otvoriť viac hraničných priechodov pre humanitárne dodávky a zabezpečiť, aby táto pomoc aj dorazila, to je jej zodpovednosť," povedala Baerbocková.



Podľa odhadov OSN je v súčasnosti 2,2 milióna ľudí v Pásme Gazy, kde už päť mesiacov prebieha operácia izraelskej armády proti palestínskym militantom z hnutia Hamas, na pokraji hladomoru. Svetový potravinový program (WFP) v utorok označil situáciu za „katastrofickú“.



Šéfka nemeckej diplomacie tiež kritizovala stredajšie rozhodnutie izraelskej vlády, že bude pokračovať v budovaní židovských osád na Západnom brehu Jordánu a vyzvala ju, aby ho zrušila.



Obaja ministri sa zhodli, že treba posilniť európsky pilier NATO, čo bude jednou z hlavných tém júlového summitu Aliancie vo Washingtone. Baerbocková povedala, že posilnená spolupráca členských štátov Európskej únie v oblasti bezpečnosti a obrany vždy zahŕňala aj spoluprácu v rámci NATO.



Cameron uviedol, že európski spojenci by sa mali zamerať na demonštrovanie jednoty v období pred prezidentskými voľbami v USA, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi EÚ.



David Cameron sa v Berlíne zúčastnil na nemecko-britskom strategickom dialógu. Ide o diskusný formát, ktorý obe krajiny zaviedli v roku 2021. Okrem vojen na Blízkom východe a na Ukrajine Cameron rokoval aj o bilaterálnych otázkach.