Cameron požiadal Kongres USA, aby schválil pomoc pre Ukrajinu

Washington 8. decembra (TASR) - Britský minister zahraničných vecí David Cameron vo štvrtok vyzval Kongres USA, aby schválil novú pomoc pre Ukrajinu, ktorá od vlaňajšieho februára čelí ruskej invázii. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Nemám obavy o silu a jednotu, konsenzus a statočnosť ukrajinského ľudu... Obávam sa, že neurobíme to, čo musíme," povedal Cameron vo Washingtone na bezpečnostnej konferencii mimovládnej organizácie Aspen Institute.



"Musíme zabezpečiť, aby sme im poskytli zbrane, ekonomickú, morálnu a diplomatickú podporu, ale predovšetkým vojenskú podporu, ktorá môže niečo zmeniť," dodal.



Britský expremiér Cameron je na prvej návšteve USA vo funkcii ministra zahraničných vecí. Po stretnutí so svojím americkým kolegom Antonym Blinkenom zdôraznil potrebu pomáhať "Ukrajine všetkými možnými spôsobmi, aby sa ubránila nezákonnej invázii (ruského prezidenta Vladimira) Putina".



Napriek tomu, že sa ukrajinskej armáde počas protiofenzívy zväčša nepodarilo preraziť ruské obranné línie, podľa šéfa britskej diplomacie "došlo k pokroku". Výsledky protiofenzívy spochybnili pokračovanie masívnej pomoci západných krajín pre Ukrajinu, pripomína AFP.



"Ak sa pozriete na celkový obraz toho, čo sa deje medzi Ukrajinou a Ruskom, je to pre Putina obrovská porážka," skonštatoval Cameron.



Republikáni v Senáte amerického Kongresu v stredu zablokovali žiadosť Bieleho domu o núdzovú pomoc v hodnote 106 miliárd dolárov určenú predovšetkým pre Ukrajinu a Izrael.



Zablokovanie pomoci podľa AFP predstavuje porážku pre amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý v stredu varoval Kongres, že Putin sa na Ukrajine nezastaví.



"Mali by sme schváliť tieto peniaze pre Ukrajincov... Mali by sme ich podporiť a zabezpečiť, aby to bol Putin ten, kto prehrá, pretože ak sa tieto peniaze neodhlasujú, budú sa usmievať len dvaja ľudia - Putin a (čínsky prezident) Si Ťin-pching," povedal britský minister zahraničných vecí. "A neviem ako vy, ale ja nechcem dať ani jednému z týchto ľudí vianočný darček," doplnil.