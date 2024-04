Cameron: Rusko využíva Strednú Áziu na obchádzanie sankcií

Londýn 23. apríla (TASR) – Britský minister zahraničných vecí David Cameron upozornil, že Rusko využíva Strednú Áziu na obchádzanie sankcií. Londýn chce podľa jeho slov spolupracovať s krajinami tohto regiónu, aby s tým skoncoval. Informovali o tom v pondelok agentúry DPA a PA Media, píše TASR.



Cameron uviedol, že z Británie by sa nemali do krajín susediacich s Ruskom vyvážať produkty, ktoré by po následnom zaslaní do Ruska mohla Moskva použiť na budovanie svojej vojenskej mašinérie.



Minister sa vyjadril na návšteve kirgizskej metropoly Biškek v čase znepokojenia, ktoré vyvoláva nárast predaja bezpilotných zariadení a ťažkých strojov z Británie do krajín, ako sú Kirgizsko a Uzbekistan.



Televízia Sky News informovala, že britský export do Kirgizska stúpol po uvalení sankcií na Rusko v dôsledku jeho invázie na Ukrajinu o viac ako 1100 percent.



Šéf britskej diplomacie je na ceste po stredoázijských krajinách s cieľom posilniť vzťahy v oblasti obchodu, bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Témami sú podľa jeho rezortu aj obchádzanie sankcií, ľudské práva a reformy.