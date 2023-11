Cameron sa na prvej zahraničnej ceste stretol na Ukrajine so Zelenským

Kyjev 16. novembra (TASR) - Britský minister zahraničných vecí David Cameron navštívil Ukrajinu, kde rokoval s prezidentom Volodymyrom Zelenským o obrane a podpore Británie. Vo štvrtok to oznámil na sociálnych sieťach samotný Zelenskyj, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Prvá pracovná návšteva Davida Camerona, ministra zahraničných vecí Veľkej Británie, v novej funkcii sa uskutočnila na Ukrajine. Bolo to dobré stretnutie," uviedol Zelenskyj na platforme Telegram.



Dodal, že s novým britským ministrom rokoval o zbraniach či posilnení vzdušnej obrany a kritickej infraštruktúry. "Som vďačný za podporu Británie," napísal Zelenskyj.



Vo videu, ktoré zverejnila kancelárie Zelenského, Cameron hovorí, že chce vyzdvihnúť podporu, ktorú Londýn preukazuje Ukrajine, uvádza agentúra Reuters.



"To, čo chcem povedať tým, že tu som, je, že budeme pokračovať v morálnej, diplomatickej podpore... no predovšetkým vo vojenskej podpore, ktorú potrebujete nielen tento a ďalší rok, ale tak dlho ako bude treba," povedal Cameron.



Zelenskyj toto gesto ocenil vzhľadom na prebiehajúci konflikt medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas, ktorý podľa neho odpútava pozornosť od vojny na Ukrajine. "Svet sa nesústredí na bojovú situáciu na Ukrajine a toto rozptyľovanie pozornosti naozaj nepomáha," povedal ukrajinský prezident.



Cameron dodal, že Británia bude pracovať so svojimi spojencami na tom, aby zaistila, že sa Ukrajine bude venovať pozornosť.



Kyjev vo vyhlásení neuvádza, kedy presne sa Cameron so Zelenskyj stretol. Vzhľadom na prebiehajúcu vojnu sa totiž o návštevách zahraničných predstaviteľov často informuje až nejaký čas po ich uskutočnení, pripomína Reuters.



Bývalý britský premiér David Cameron sa ujal funkcie ministra zahraničných vecí v pondelok po viacerých zmenách vo vláde. Premiérom bol v rokoch 2010 až 2016.