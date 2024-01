Cameron sa obáva, že Izrael v Gaze mohol porušiť medzinárodné právo

Londýn 9. januára (TASR) - Britský minister zahraničných vecí David Cameron v utorok vyjadril obavy, že Izrael pri útokoch na Pásmo Gazy mohol porušiť medzinárodné právo, informovala agentúra Reuters.



Na základe posudkov od vládnych právnikov, ktoré má k dispozícii, Cameron dodal, že doterajšie konanie Izraela bolo v súlade s medzinárodnými predpismi, hoci množstvo incidentov vzbudzuje podozrenia a otázky, na ktoré je treba odpovedať.



"Či sa obávam, že Izrael podnikol kroky, ktoré by mohli byť v rozpore s medzinárodným právom, pretože bol bombardovaný špecifický objekt? Áno, samozrejme, (že sa obávam)," povedal Cameron pred parlamentným výborom pre zahraničné veci.



Na otázku poslancov, či by Izrael mohol byť napadnuteľný na Medzinárodnom trestnom súde (MSD/ICJ) v Haagu v súvislosti s tým, či boli jeho kroky v Gaze primerané, Cameron odpovedal, že toto stanovisko je "blízko" tomu, čo by sa mohlo stať.



Británia podporuje právo Izraela na sebaobranu proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas, ale zároveň apeluje na izraelskú armádu, aby pri ofenzíve v Pásme Gazy prejavila zdržanlivosť a konala v súlade s medzinárodným právom.



Cameron uviedol, že nad tým, či Izrael pri danej udalosti porušil medzinárodné právo, vždy "visí otáznik". To však podľa neho posudzujú právnici a následne vydávajú stanovisko.



"Doterajšie odporúčania hovorili o tom, že (Izrael) je zaviazaný, spôsobilý a dodržiava (medzinárodné právo), ale v mnohých prípadoch sa to spochybňuje," tvrdil šéf britskej diplomacie.



Militanti z Hamasu podnikli pred vyše tromi mesiacmi bezprecedentný útok na juh Izraela, kde zabili približne 1140 ľudí, väčšinou civilistov. Ďalších 250 osôb uniesli do pobrežnej enklávy ako rukojemníkov.



Izrael reagoval spustením pozemnej operácie do Pásma Gazy, ktoré zároveň bombarduje zo vzduchu aj mora. Podľa údajov Hamasom riadeného ministerstva zdravotníctva izraelské sily zabili už vyše 23.200 ľudí, najmä žien a detí.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v utorok apeloval na vedenie Izraela, aby sa vyvarovalo poškodzovaniu civilistov a civilnej infraštruktúry v Pásme Gazy. Urobil tak v čase obáv medzinárodného spoločenstva z vysokého počtu úmrtí Palestínčanov v dôsledku izraelských útokov.