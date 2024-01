Cameron telefonicky rokoval s Orbánom o členstve Švédska v NATO

Budapešť 23. januára (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v utorok telefonicky rokoval s britským ministrom zahraničných vecí Davidom Cameronom o dôležitosti členstva Švédska v Severoatlantickej aliancii. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbánov hovorca Bertalan Havasi podotkol, že o rozhovore informoval aj Cameron na svojom účte na sociálnej sieti.



Bývalý britský premiér napísal, že s Orbánom diskutovali o dôležitosti rýchleho vstupu Švédska do NATO, aby sa aliancia a euroatlantický región stali bezpečnejšími a NATO silnejším. Britský minister sa dotkol aj otázky podpory pre Ukrajinu.



Orbán predtým v utorok pozval švédskeho premiéra Ulfa Kristerssona do Maďarska, aby rokovali aj o členstve Švédska v Severoatlantickej aliancii.



Poslanecký klub opozičnej Maďarskej socialistickej strany (MSZP) v utorok oznámil, že iniciuje zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu k ratifikácii vstupu Švédska do NATO po tom, čo agentúra Bloomberg v pondelok uviedla, že turecký parlament bude tento týždeň hlasovať o vstupe Švédska do NATO.



Z členských krajín Severoatlantickej aliancie neratifikovalo vstup Švédska okrem Turecka už iba Maďarsko. Maďarská vláda v minulosti opakovane tvrdila, že Maďari nebudú hlasovať ako poslední.



Odklad ratifikácie vstupu Švédska do NATO poslanci z maďarskej vládnej strany Fidesz zdôvodňujú klamstvami šírenými švédskymi politikmi o stave demokracie v Maďarsku.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)