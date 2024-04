Cameron: Útok na Izrael je pre Irán dvojitou prehrou

Londýn 15. apríla (TASR) - Víkendový útok na Izrael je pre Irán "dvojitou prehrou", pretože nespôsobil Izraelu škody a odhalil svetu škodlivý vplyv Iránu na Blízkom východe. Vyhlásil to v pondelok v rozhovore pre spravodajskú televíziu Sky News britský minister zahraničných vecí David Cameron, informuje TASR.



Šéf britskej diplomacie poukázal v rozhovore na rozsah iránskeho útoku, pri ktorom použil 301 zbraní. Zároveň však vyzval Izrael, aby situáciu na Blízkom východe po útoku Iránu ešte viac neeskaloval. "Ak ste dnes ráno v Izraeli, celkom oprávnene si myslíte, že máte právo na toto reagovať a majú, no naliehame na to, že by (situáciu) nemali eskalovať," uviedol šéf britskej diplomacie.



"Dúfame, že nedôjde k odvete a namiesto toho sa pozornosť sveta presunie k (palestínskemu militantnému hnutiu) Hamas," uviedol Cameron. Poukázal pritom na rukojemníkov, ktorých militanti zadržiavajú od októbrového útoku na Izrael, v dôsledku ktorého vypukla vojna v Pásme Gazy.



"Bola im ponúknutá dohoda, že z izraelských väzníc môžu byť prepustení väzni výmenou za týchto rukojemníkov a že budú prerušené boje," povedal.



Podľa Camerona je dôležité v súčasnosti myslieť nielen srdcom ale aj hlavou. "Myslím, že by bolo rozumné uznať, že útok Iránu bol zlyhaním," povedal. Zároveň dodal, že je dôležité pozornosť zamerať na to, čo sa ďalej bude diať v Pásme Gazy.



Irán zaútočil na Izrael v noci na nedeľu. Útok bol podľa Teheránu odvetou za nálet na iránske veľvyslanectvo v sýrskom Damasku pripisovaný Izraelu. Väčšinu vypálených iránskych zbraní sa však Izraelu a jeho spojencom, vrátane USA či Británie, podarilo zostreliť .



Podľa denníka The Guardian sa pritom zdá, že britský minister zahraničných vecí na Sky News pripustil, že Irán mal isté právo brániť sa, spochybnil však rozsah jeho reakcie.



"To, čo hovorím je, že útok, ktorý podnikli, bol veľmi veľký. Krajiny majú právo reagovať, ak majú pocit, že boli vystavené agresii. Samozrejme, že áno. No pozrite sa na rozsah tejto reakcie. Ak by tieto zbrane neboli zostrelené, mohli by spôsobiť tisíce obetí, vrátane civilných," cituje Camerona Guardian.