Cameron v Kosove vyzdvihol význam stability západného Balkánu

Priština 4. januára (TASR) - Britský minister zahraničných vecí David Cameron vo štvrtok počas návštevy Kosova zdôraznil význam udržania mieru a stability na západnom Balkáne. Británia podľa jeho slov tento rok zainvestuje do bezpečnosti tohto regiónu 45 miliónov libier. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Cameron navštívil Kosovo v pozícii šéfa britskej diplomacie prvýkrát, stretol sa tam s britskými vojakmi a tamojšími predstaviteľmi vrátane kosovskej ministerky zahraničných vecí Doniky Gërvallovej-Schwarzovej.



Stabilita na západnom Balkáne je podľa jeho slov veľmi dôležitá pre britské záujmy.



Medzi Srbskom a Kosovom panujú napäté vzťahy už od konca 90. rokov, keď proti sebe bojovali srbské jednotky a albánski povstalci. Kosovo, kde žijú prevažne Albánci, vyhlásilo jednostranne nezávislosť od Srbska vo februári 2008, Belehrad ho však stále považuje za svoju provinciu. Z približne 1,8 milióna obyvateľov Kosova je asi 120.000 etnických Srbov, z ktorých je väčšina lojálnych Belehradu a odmieta rozhodnutia Prištiny.



"Žijeme vo svete veľkej neistoty a veľkej nestability, vo svete veľkých konfliktov," povedal Cameron. "Je to čas, keď by krajiny ako Británia mali podporovať svojich priateľov, úzko spolupracovať na dôležitých alianciách a investovať do oblastí, ktoré boli nestabilné, ale teraz vykazujú veľké známky stability a pokroku," dodal.



Británia má v Kosove od 90. rokov svojich vojakov v rámci mierovej misie KFOR pod vedením NATO. V súčasnosti pozostáva mnohonárodná misia KFOR z viac ako 4000 príslušníkov.



Šéf britskej diplomacie uviedol, že Spojené kráľovstvo je "obrovským zástancom nezávislosti Kosova, suverenity Kosova a práva Kosova na to, aby ho ostatní uznali za plnohodnotnú suverénnu krajinu a člena rodiny národov".



Cameron, britský expremiér, tiež zdôraznil potrebu mierového spolunažívania medzi kosovskými etnickými Albáncami, ktorí tvoria väčšinu, a srbskou menšinou. V kláštore Gracanica neďaleko Prištiny sa stretol so srbským biskupom Teodosijeom.