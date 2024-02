Cameron v Sofii zdôraznil potrebu ďalšej pomoci Ukrajine

Sofia 14. februára (TASR) - Šéf britskej diplomacie David Cameron počas stredajšej návštevy Bulharska povedal, že momentálne nie je nič dôležitejšie než silná podpora Ukrajiny, ktorá sa bráni agresii ruského prezidenta Vladimira Putina. Podpora Kyjeva podľa jeho slov nie je len záležitosťou európskej, ale aj globálnej bezpečnosti, informuje TASR podľa agentúry AP.



"Putin si myslí, že nás prekonať a vyčerpať, ale my mu dokážeme, že sa mýli," povedal Cameron v Sofii po tom, ako absolvoval rokovania s bulharským premiérom Nikolajom Denkovom a ministerkou zahraničných vecí Marijou Gabrielovou.



Cameron mal v Sofii naplánované aj stretnutie aj s príslušníkmi bulharských pohraničných síl. Oboznámiť sa tam má so spoluprácou Británie s Bulharskom zameranou na potláčanie nelegálnej migrácie.



Britská vláda odhaduje, že až 50 percent migrantov prechádzajúcich cez Balkán do Európy prichádza práve cez Bulharsko, ktoré sa stalo tranzitnou krajinou pre vybavenie používané malými člnmi na plavbu cez Lamanšský prieliv.



Z Bulharska sa šéf britskej diplomacie presunie do Poľska a následne sa zúčastní na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, kde zrejme vyzve členov NATO, aby zvýšili vojenskú pomoc pre Ukrajinu, a to aj v zmysle výroby obranného materiálu. Cameronova kancelária uviedla, že počas svojej cesty bude hľadať spôsoby, ako zabezpečiť Ukrajine víťazstvo vo vojne a súčasne položiť základy pre jej dlhodobú budúcnosť.



Cameron v Sofii tiež vyzval amerických kongresmanov, aby urobili správnu vec a schválili balík pomoci pre Ukrajinu. "Vyzývam členov Kongresu Spojených štátov, ktorí sa balíkom budú dnes zaoberať, aby zaňho hlasovali," povedal.