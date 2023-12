Cameron vyzval Izrael, aby zaujal k Hamasu oveľa presnejší prístup

Rím 19. decembra (TASR) - Britský minister zahraničných vecí David Cameron v utorok vyzval Izrael, aby zaujal "chirurgicky oveľa presnejší, triezvejší a cielenejší prístup" k palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Cameron po rozhovoroch so svojím talianskym kolegom Antoniom Tajanim v Ríme povedal, že Británia požiadala Izrael, aby "uznal, že celý čas musí minimalizovať civilné obete, že sa musí riadiť medzinárodným humanitárnym právom".



Spomenul, že podľa slov Izraelčanov bolo na juhu Pásma Gazy menej civilných obetí, než na severe.



"Vyzývam ich, aby napriek tomu zašli ešte ďalej," povedal novinárom bývalý britský premiér. "Chceme vidieť chirurgicky oveľa presnejší, triezvejší a cielenejší prístup v zaobchádzaní s Hamasom," dodal.



Cameron a jeho nemecká kolegyňa Annalena Baerbocková v spoločnom článku v nedeľu vyzvali na "udržateľné prímerie" v Pásme Gazy a dodali, že v konflikte "už bolo zabitých príliš veľa civilistov".



Na otázku, čo udržateľné prímerie znamená, Cameron v utorok odpovedal, že zastavenie bojov "nie je udržateľné, ak ich zastavíte natrvalo a Hamas bude pritom stále ovládať čo len jednu časť Pásma Gazy".



Dodal, že prímerie a dvojštátne riešenie "nejdú dohromady".



"Nedá sa očakávať, že Izraelčania prijmú dvojštátne riešenie s tým, že Hamas bude ovládať nejakú časť územia, ktoré bude patriť do Palestíny," vysvetlil Cameron.



"Udržateľné riešenie znamená, že Hamas už nebude hrozbou pre Izrael, že nebude schopný robiť to, čo urobil 7. októbra," vyhlásil šéf britskej diplomacie.



Hamas podnikol 7. októbra bezprecedentný útok na Izrael - prenikol cez militarizovaný hraničný plot okolo Pásma Gazy a zabil na juhu Izraela približne 1140 ľudí, väčšinou civilistov, a asi 250 ďalších uniesol, uvádza najnovšie Izrael.



Ministerstvo v Pásme Gazy riadené hnutím Hamas tvrdí, že Izrael tam pri svojej ničivej vojenskej odvetnej reakcii zabil viac než 19.667 ľudí, prevažne ženy a deti. Zároveň spustošil veľké územia tejto pobrežnej palestínskej enklávy.