Cameron vyzval Izrael, aby zvýšil prílev humanitárnej pomoci do Gazy

Londýn 6. marca (TASR) - Britský minister zahraničných vecí David Cameron v stredu uviedol, že nalieha na Izrael, aby zvýšil prílev pomoci do Pásma Gazy, ktoré od vypuknutia bojov vlani v októbri trpí humanitárnou krízou. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Organizácia Spojených národov upozornila, že Palestínčanom v Pásme Gazy hrozí hladomor v dôsledku kritického nedostatku potravín, vody, paliva a liekov.



"Zlepšenia stále nevidíme, to sa musí zmeniť," povedal Cameron na stretnutí s ministrom izraelského vojnového kabinetu Bennym Gancom.



Šéf britskej diplomacie v príspevku na sociálnej sieti napísal, že Gaza potrebuje "okamžitú humanitárnu prestávku", zvýšenú kapacitu na poskytovanie pomoci cez pozemné i námorné trasy a rozšírenie typu povolenej humanitárnej pomoci vrátane opráv prístreškov a infraštruktúry.



Cameron tiež odkázal Gancovi, že Spojené kráľovstvo je vážne znepokojené plánmi Izraela na ofenzívu v meste Rafah, ktoré sa po októbrovom útoku hnutia Hamas na Izrael a následnom vypuknutí bojov v Pásme Gazy stalo útočiskom pre civilistov utekajúcich pred izraelským bombardovaním. Podľa OSN sa v tomto najjužnejšom meste palestínskej enklávy ukrýva viac ako milión ľudí, pričom mnohí nocujú v stanoch a provizórnych prístreškoch v nehygienických podmienkach.



"Spojené kráľovstvo podporuje právo Izraela na sebaobranu. Ako okupačná mocnosť v Gaze má však Izrael právnu zodpovednosť za zabezpečenie dostupnosti pomoci pre civilistov," dodal britský minister zahraničných vecí.



"Táto zodpovednosť má svoje dôsledky, a to aj vtedy, keď ako Spojené kráľovstvo posudzujeme, či Izrael dodržiava medzinárodné humanitárne právo," dodal.