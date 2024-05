Cameron: Zákaz predaja britských zbraní Izraelu by posilnil Hamas

Londýn 12. mája (TASR) - Britský zákaz predaja zbraní Izraelu by len posilnil hnutie Hamas, uviedol v nedeľu britský minister zahraničných vecí David Cameron vo vysielaní stanice BBC, informuje TASR.



"Ak by sme dnes jednoducho oznámili, že zmeníme náš postoj týkajúci sa vývozu zbraní, posilnilo by to Hamas a znížilo by to pravdepodobnosť dosiahnutia dohody o (prepustení) rukojemníkov," povedal Cameron.



Šéf britskej diplomacie podľa svojich slov nepodporuje rozsiahlu pozemnú ofenzívu Izraela do mesta Rafah na juhu Pásma Gazy. Británia by však podľa jeho slov aj tak nenasledovala príklad USA v ich potenciálnom zastavení predaja niektorých zbraní Izraelu.



Minister zahraničných vecí pripomenul, že Spojené kráľovstvo dodáva len jedno percento zbraní, ktoré Izrael dostáva a upozornil, že Izrael musí vyvinúť väčšie úsilie na ochranu civilistov a umožniť vstup humanitárnej pomoci do Pásma Gazy.



Poslanec za Labouristickú stranu Jonathan Ashworth vo vysielaní BBC uviedol, že nechce, aby zbrane vyrobené v Británii boli používané v Rafahu.



Americký prezident Joe Biden v stredu verejne varoval Izrael, že ak zaútočí na mesto Rafah na juhu Pásma Gazy, prestane mu dodávať delostrelecké granáty a ďalšie zbrane. Spojené štáty v piatkovej správe upozornili na možné porušenie humanitárneho práva zo strany Izraela pri používaní amerických zbraní v Pásme Gazy.