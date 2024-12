Camus: Pri novom premiérovi nie som optimistickejší než pri Barnierovi

Paríž 13. decembra (TASR) - Novým francúzskym premiérom sa v piatok stal Francois Bayrou, predseda centristického Demokratického hnutia (MoDem), ktoré má svoje korene v kresťanskej demokracii. Je to strana, ktorá v parlamentných voľbách pred pol rokom získala iba 3,76 percenta hlasov, takže je úplne závislá od svojho spojenca, centristickej strany Obroda prezidenta Emmanuela Macrona. Pre TASR to v piatok povedal Jean-Yves Camus z Observatória politického radikalizmu v Nadácii Jeana Jaursa.



Analytik odporúča počkať si, akých ministrov Bayrou vymenuje do svojej vlády - či tam budú centristi, pravičiari aj umiernení ľavičiari. "Ale podľa toho, čo v tejto chvíli vieme, sociálni demokrati nechcú vstúpiť do vlády a krajná ľavica (Jean-Luc Mélenchon) je z tohto výberu rozhorčená," podčiarkol Camus.



Upozornil, že jednou z rozhodujúcich otázok bude, ako skončia súčasní republikánski ministri, medzi nimi napríklad minister vnútra Bruno Retailleau, ktorého označil za silne konzervatívneho v oblasti imigrácie aj bezpečnosti.



Nacionalistické Národné združenie Mariny Le Penovej avizovalo, že nebude okamžite iniciovať hlasovanie o nedôvere vláde. "Chcú tlačiť na Bayroua, aby splnil sľuby (doterajšieho premiéra) Michela Barniera v oblasti daní, dôchodkov a imigrácie," poznamenal analytik.



Podľa neho však pád Barnierovej vlády dokazuje, že vyjednávať o hocičom s Le Penovou sa neoplatí - tá "ak totiž niečo od premiéra dostane, začne pýtať viac a v konečnom dôsledku je to ona, kto má vo svojich rukách osud vlády".



"Takže v prípade Bayroua nie som o nič optimistickejší než som bol pri Barnierovi. Budeme z legislatívneho aj inštitucionálneho hľadiska v slepej uličke až do júna," predikuje Camus s tým, že Macron by vtedy mohol zvolať predčasné voľby alebo aj sám odstúpiť, čo však nie je príliš pravdepodobné.