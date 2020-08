Canberra zvýšila vek trestnej zodpovednosti detí na 14 rokov

Sydney 20. augusta (TASR) - Teritórium austrálskeho hlavného mesta Canberra (ACT) sa vo štvrtok rozhodlo zvýšiť vek trestnej zodpovednosti z 10 na 14 rokov, informovala vo štvrtok agentúra DPA.



Príslušný návrh odobril regionálny parlament ACT. V tejto otázke by však podľa miestnych poslancov bola žiaduca zhoda naprieč všetkými austrálskymi štátmi a teritóriami.



Shane Ratenbury zo strany zelených (ACT Greens) na Twitteri uviedol, že deti vo veku desať rokov "do väzenia nepatria". Zdôraznil, že jeho strana za zvýšenie veku trestnej zodpovednosti dlhodobo bojovala.



Vlády v iných austrálskych štátoch a teritóriách podľa Ratenburyho zatiaľ ignorujú požiadavky ľudskoprávnych a občianskych skupín, aby vek trestnej zodpovednosti zvýšili.



V Austrálii môže byť v súčasnosti trestná zodpovednosť vyvodená aj voči deťom vo veku od 10 rokov, pripomína DPA. Polícia ich môže zatknúť, môžu byť vzaté do väzby, odsúdené i uväznené.



Vlády v šiestich austrálskych štátoch a dvoch teritóriách v súčasnosti rokujú o zvýšení veku trestnej zodpovednosti detí na 14 rokov. Túto vekovú hranicu odporúča i Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR), pripomína DPA.



Austrálska Rada generálnych prokurátorov (CAG) však v júli rozhodnutie v tejto otázke posunula na rok 2021 s cieľom získať viac času na preskúmanie alternatívnych možností na potrestanie detí.