Cannes rozhodlo o obmedzení počtu výletných lodí vo svojom prístave

Paríž 3. júla (TASR) - Mesto Cannes na francúzskej Riviére zavádza pre výletné lode „drastickú reguláciu“. Od budúceho roka znižuje na polovicu počet kotviacich veľkých výletných lodí v prístave a denný počet návštevníkov z nich obmedzí na 6000. TASR o to píše podľa agentúry AP.



Mesto známe filmovým festivalom sa pripojilo k snahe obmedziť nadmerný turizmus, ktorá sa prejavila v poslednom období protestami proti svadobnej oslave miliardára Jeffa Bezosa a Lauren Sanchezovej v Benátkach. V Barcelone sa to prejavuje striekaním z vodných pištolí na turistov.



Mestské zastupiteľstvo v Cannes rozhodlo o obmedzení počtu lodí v prístave pod heslom „menší počet, menej veľké, menej znečisťujúce a estetickejšie“ lode. Chce tak usmerniť davy v uliciach, ale spoločnosti prevádzkujúce veľké výletné lode tvrdia, že Cannes si takto samo uškodí.



Cieľom je do roku 2030 zakázať v prístave všetky lode s kapacitou viac ako 1300 cestujúcich, uviedla radnica vo vyhlásení. Od budúceho roka bude môcť denne z výletných lodí vystúpiť na súš maximálne 6000 cestujúcich a počet lodí s viac ako 5000 cestujúcimi na palube sa zníži o 48 percent. Očakáva sa, že väčšie lode budú cestujúcich pri vstupe do Cannes presúvať na menšie lode.



Francúzsko v minulom roku prilákalo približne 100 miliónov návštevníkov, čo bolo viac ako ktorákoľvek iná európska krajina. Do popredia sa preto dostáva snaha vyvážiť ekonomické výhody cestovného ruchu s environmentálnymi záujmami miestnych obyvateľov.



„Nejde o zákaz výletných lodí, ale o reguláciu, organizáciu a stanovenie smerníc pre ich plavbu,“ uviedol vo vyhlásení primátor David Lisnard.



Blízke mesto Nice oznámilo obmedzenia pre výletné lode začiatkom roka, rovnako ako niektoré ďalšie európske mestá.