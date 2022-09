Čapí hnízdo malo byť srdcový projekt Babiša, vypovedal zástupca banky

Praha 26. septembra (TASR) - Farma Čapí hnízdo mala byť srdcovým projektom a súkromnou investíciou českého expremiéra Andreja Babiša. V pondelok to pred súdom uviedol Filip Koutný, bývalý šéf oddelenia finančnej správy českej pobočky banky HSBC, ktorá projekt úverovala. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe na základe informácií českých médií.



To, že ide o privátny projekt Andreja Babiša, Koutnému podľa jeho slov povedala finančná riaditeľka holdingu Agrofert Petra Procházková. Prepojenie Agrofertu a Farmy Čapí hnízdo vnímala aj banka HSBC, vypovedal Koutný. Ak by Agrofert neručil za úver 375 miliónov korún (viac ako 15 miliónov eur), HSBC by takúto sumu na stavbu Farmy Čapí hnízdo neposkytla. "Ten projekt bol nefinancovateľný bez záruky Agrofertu," dodal.



Bývalý zamestnanec banky však pri schvaľovaní úveru priamo nebol. Viacero informácií má sprostredkovane od vtedajších kolegov. Koutný tiež uviedol, že banka s ním ukončila pracovný pomer tri mesiace po tom, ako vypovedal v neprospech Andreja Babiša.



Počas výpovede svedka Babiš nesúhlasne krútil hlavou a sudca ho musel upozorniť, aby komentármi nezasahoval do výsluchu. Po skončení výpovede ho expremiér označil za nedôveryhodného svedka. "Prezentoval tu nepravdy," spresnil.



Počas pondelkového pojednávania vypovedali aj ďalší vtedajší zamestnanci banky vrátane šéfa a manažérky. Tá uviedla, že na Farmu boli pozvaní ešte pred otvorením a pri ich návšteve tam bol aj Babiš.



Sudca Jan Šott v pondelok tiež oznámil, že vyhovel požiadavke obhajoby na spracovanie znaleckého posudku na zdravotný stav Andreja Babiša mladšieho. Termín na vypracovanie posudku je koniec novembra a hlavné pojednávanie sa preto predĺži do decembra.



Expremiér Andrej Babiš je v kauze Čapí hnízdo obžalovaný z napomáhania k dotačnému podvodu s cieľom získať takmer 50 miliónov českých korún (približne dva milióny eur) na stavbu multifunkčného centra. Dotácia bola určená malým a stredným podnikom. Podľa obžaloby však Babiš a jeho manažérka Jana Nagyová účelovo tajili, že skutočným žiadateľom je koncern Agrofert.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)