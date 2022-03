Čapí hnízdo: Žalobca navrhuje pre Babiša podmienku a peňažný trest

Praha 30. marca (TASR) - Český štátny zástupca Jaroslav Šaroch navrhuje pre bývalého premiéra Andreja Babiša, v súvislosti s kauzou Čapí hnízdo, trojročný podmienečný trest odložený na skúšobnú dobu päť rokov a ďalej peňažný trest vo výške 10 miliónov českých korún (zhruba 400.000 eur). Informoval o tom český spravodajský portál Seznam Zprávy, ktorý sa odvolal na dva nemenované zdroje.



Okrem českého expremiéra je v kauze Čapí hnízdo obžalovaná aj bývalá manažérka Babišovho konglomerátu Agrofert Jana Mayerová, ktorej Šaroch navrhuje rovnaký podmienečný trest a pokutu 500 tisíc korún (zhruba 20.000 eur).



Hovorca pražského mestského štátneho zastupiteľstva Aleš Cimbala sa k Šarochovmu návrhu nechcel pre Seznam Zprávy vyjadrovať. Poznamenal len, že návrh nie je konečný a môže sa líšiť od toho, ktorý zaznie na súde. Český portál však poznamenal, že návrh trestov do obžaloby musia českí štátni zástupcovia uvádzať od októbra 2020, keď vstúpila do platnosti novela trestného poriadku.



Babiš sa podľa obžaloby dopustil dotačného podvodu a poškodenia finančných záujmov Európskej únie. Český expremiér vinu dlhodobo odmieta. Celú kauzu označuje za vykonštruovaný a účelový pokus, ktorý má za cieľ ukončiť jeho pôsobenie v politike. Českí poslanci vydali Babiša na trestné stíhanie 3. marca. Expremiér pred rokovaním Snemovne povedal, že sa po vecnej stránke tomuto kroku nebráni, ale trval na tom, že stíhanie je účelové.



Farma Čapí hnízdo je rekreačný areál s konferenčným centrom v okrese Benešov v Stredočeskom kraji. V roku 2008 získal projekt dotáciu 50 miliónov českých korún (1,94 milióna eur) z európskych fondov na podporu malých a stredných podnikov. Farma patrila pod Babišov agropotravinársky holding Agrofert. Ten by však na takúto dotáciu pre malé a stredné podniky nemal nárok.