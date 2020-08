Capkala: Bieloruská opozícia chce, aby Západ uznal Cichanovskú

Moskva 12. augusta (TASR) - Bieloruská opozícia v zahraničí začína formovať výbor národnej spásy, ktorý bude obdobou exilovej vlády. V rozhovore pre ruský denník Kommersant to uviedol Valeryj Capkala, ktorý sa neúspešne pokúšal zaregistrovať sa ako kandidát prezidentských volieb v Bielorusku.



Po tom, ako mu volebná komisia (ÚVK) odoprela registráciu, sa jeho volebný štáb pridal k tímu kandidátky Sviatlany Cichanovskej. Tá podľa ÚVK získala desať percent hlasov a skončila na druhom mieste za úradujúcim prezidentom Alexandrom Lukašenkom, ktorého volilo vyše 80 percent voličov. Cichanovská však tieto výsledky neuznáva a jej štáb tvrdí, že podľa alternatívneho sčítania hlasov je víťazkou volieb práve ona.



Podľa Capkalu sa bieloruská opozícia chce usilovať o to, aby západné krajiny uznali Cichanovskú za legitímnu hlavu štátu.



Capkala poznamenal, že hlavným cieľom opozície je usporiadať nové prezidentské voľby a prepustiť všetkých politických väzňov. Akčný plán bude zverejnený v blízkej budúcnosti.



Vo svojom videoblogu Capkala podľa agentúry RIA Novosti pripustil, že Cichanovskú k odchodu z Bieloruska donútili vyhrážkami, že jej väzneného manžela, blogera a politického aktivistu Siarheja Cichanovského, by mohli mučiť.



"Sviatlana Cichanovská bola pod tlakom. Jej manžel je vo väzení. Možno ju zastrašovali, že bude mučený ... možno jej dokonca ukázali fotografiu mučeného manžela," uviedol Capkala.



Capkala je presvedčený, že Lukašenko "úplne stratil svoju legitimitu v očiach bieloruského ľudu i pred svetovým spoločenstvom".



Od nedeľných volieb sa v Bielorusku už tri večery a noci po sebe konali protestné akcie, kde došlo k stretom medzi ich účastníkmi a bezpečnostnými zložkami. Demonštranti nesúhlasia so zverejnenými výsledkami prezidentských volieb.



Počas protestov prišla o život jedna osoba a so zraneniami bolo hospitalizovaných viac ako 200 ľudí. Ministerstvo vnútra informovalo o zadržaní viac ako 3000 ľudí v noci na 10. augusta. Viac ako 2000 ľudí polícia zatkla v noci na 11. augusta a ďalších viac ako 1000 v noci na stredu.