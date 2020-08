Capkala: Cichanovská opustila Bielorusko v obave o svoje deti

Minsk 11. augusta (TASR) - Bieloruské úrady vyvíjali na prezidentskú kandidátku Sviatlanu Cichanovskú tlak, aby opustila krajinu, a to cez jej manžela Siarheja, ktorý je vo väzbe vyšetrovaný vo viacerých trestných veciach. Vyhlásil to bývalý bieloruský diplomat Valeryj Capkala, ktorý sa v Bielorusku neúspešne pokúšal o registráciu ako kandidát nedávnych volieb.



Capkala to uviedol v rozhovore pre ruskú agentúru RIA Novosti.



Jeho tvrdenie potvrdzuje aj vyjadrenie Cichanovskej spolupracovníčky Maryje Kalesnikavovej, ktorá v rozhovore pre portál Kyky.org informovala, že 10. augusta bola Cichanovská v sídle Ústrednej volebnej komisie v Minsku, kde bola tri hodiny "sama s dvoma zástupcami bezpečnostných síl". Podľa Kalesnikavovej "človek, ktorý sa ocitne v takejto situácii, prečíta hocičo".



Podľa inej členky štábu, Hanny Krasulinovej, Cichanovská v ten deň, 10. augusta, kontaktovala svojho advokáta a bez bližších podorobností mu oznámila, že "sa rozhodla". Podľa Krasulinovej potom Cichanovská sama, bez sprievodu, opustila ÚVK a jej štábu sa s ňou nedarilo spojiť a nikto nevedel, kde je.



Volebný štáb Cichanovskej v utorok vyhlásil, že úrady sa domáhali jej odchodu z krajiny výmenou za prepustenie šéfky jej volebného štábu Maryje Marozovej.



V utorok ráno sa na sociálnych sieťach objavila videonahrávka, v ktorej Cichanovská vysvetľuje, že z Bieloruska odišla kvôli svojim deťom.



"Nech vás Boh ochraňuje, aby ste stáli pred takou voľbou ako ja," uviedla bez bližších podrobností.



Krátko po tomto prvom videu sa objavilo druhé Cichanovskej vyhlásenie, v ktorom žiadala Bielorusov, aby prestali s protestmi proti výsledkom prezidentských volieb.



Portál Meduza.io spresnil, že toto vyhlásenie bolo zverejnené na provládnom internetovom kanále pre skupinovú komunikáciu Žoltyje slivy, pričom bez uvedenia zdroja. Nie je teda jasné, kedy a kde bol videozáznam vyhotovený. Zachytáva Cichanovskú, ako číta text "svojho" vyhlásenia z papiera bez toho, aby čo len raz pozrela do objektívu kamery.



Portál Meduza.io informoval, že litovské úrady udelili Cichanovskej vízum, ktoré jej umožňuje zostať v krajine jeden rok.



Fakt, že Cichanovská je v Litve, potvrdil aj litovský minister zahraničných vecí Linas Antanas Linkevičius. Stalo sa tak po tom, ako vznikli obavy o kandidátkinu bezpečnosť, keďže bola v pondelok večer nezastihnuteľná.



"Dorazila do Litvy a je v bezpečí," uviedol Linkevičius, avšak pre tlačovú agentúru neposkytol žiadne ďalšie informácie.



Litva, ktorá je členom Európskej únie a NATO a taktiež bola súčasťou Sovietskeho zväzu, poskytla už v minulosti útočisko predstaviteľom bieloruskej či ruskej opozície.



Krátko pred záverom predvolebnej kampane sa objavila informácia, že Cichanovskej deti v sprievode jej matky opustili Bielorusko a sú v niektorej z členských krajín EÚ. Z obavy o svoju bezpečnosť z Bieloruska odišiel aj Capkala so svojimi deťmi. Na sklonku minulého týždňa sa k nim pripojila aj Capkalova manželka Veranika, ktorá sa dovtedy výrazne angažovala v Cichanovskej kampani.