Capkalová vyzvala na uznanie Cichanovskej za víťazku volieb

Minsk 11. augusta (TASR) - Na uznanie Sviatlany Cichanovskej za jedinú legitímne zvolenú prezidentku Bieloruskej republiky vyzvala v utorok členka jej štábu Veranika Capkalová. Vyhlásila tiež, že úradujúci prezident Alexandr Lukašenko klame, keď tvrdí, že protesty proti výsledku prezidentských volieb sú organizované zo zahraničia.



Informovala o tom agentúra RIA Novosti, ktorá sa odvolala na obsah Capkalovej videoposolstva.



Agentúra TASS medzičasom uviedla, že bieloruské ministerstvo zahraničných vecí je pripravení poskytnúť "nespochybniteľné" fakty svedčiace o zasahovaní do vnútorných záležitostí Bieloruska zo strany cudzích štátov.



Podľa Capkalovej však "Lukašenko sprosto klame", keď tvrdí, že protesty sú riadené zo zahraničia, odkiaľ blokujú aj internet a mobilné komunikácie. "Klamali nás 26 rokov a pokračujú v tom aj naďalej," vyhlásila Capkalová.



Capkalová je manželkou bývalého bieloruského diplomata Valeryja Capkalu, ktorého Ústredná volebná komisia odmietla zaregistrovať ako kandidáta nedeľných volieb. Capkalov tím následne pred voľbami podporil Cichanovskej volebný štáb a pridal sa k nim aj tím ďalšieho neúspešného uchádzača o registráciu do prezidentských volieb Viktara Babaryku.



Podľa spravodajského portálu Meduza.io sa v utorok večer v uliciach Minska znovu začali zhromažďovať nespokojní občania. Polícia má v uliciach odstavené skriňové vozidlá na prevoz zadržaných, ako aj vodné delá. Údajne už aj opäť začala so zatýkaním.



Agentúra RIA Novosti v utorok podvečer informovala, že polícia v Minsku uzavrela niekoľko staníc metra a obmedzuje aj cestnú dopravu.



V nedeľu, po zatvorení volebných miestností, i v pondelok sa v mnohých mestách Bielorusku konali zhromaždenia občanov žiadajúcich spravodlivé sčítanie hlasov a odmietajúcich deklarované Lukašenkovo víťazstvo. Polícia za podpory armády proti demonštrantom zasiahla silou. Zadržaných bolo niekoľko stoviek ľudí vrátane novinárov, a to i zahraničných: ruský i poľských.



Mnoho demonštrantov počas brutálnych zásahov policajtov utrpelo zranenia. V nemocniciach je hospitalizovaných najmenej 200 osôb, väčšinou s ľahšími zraneniami informovalo bieloruské ministerstvo zdravotníctva, ktoré súčasne potvrdilo smrť jedného z protestujúcich.



Ľudskoprávne centrum Viasna však v súvislosti so zranenými uviedlo, že viacerí utrpeli vážne zranenia - končatín i hlavy -, ktoré si vyžiadali aj chirurgické zákroky.