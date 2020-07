Capkalovi údajne hrozilo zadržanie, odišiel aj s deťmi do Ruska

Minsk 24. júla (TASR) - Nezaregistrovaný kandidát prezidentských volieb v Bielorusku Valeryj Capkala odišiel aj so svojimi deťmi do Ruska. Obával sa totiž, že by ho bieloruské úrady mohli zadržať na základe vymyslenej zámienky. Pre agentúru Tut.by to v piatok potvrdila Capkalova manželka Veranika, ktorá zostala v Bielorusku.



"Dostali sme informácie zo spoľahlivých zdrojov, že môjho manžela plánujú zadržať na základe vymysleného dôvodu," uviedla Capkalová.



Spresnila, že s manželom nevedia, o aké dôvody ide, ale pred dvoma dňami prišli do školy, kde študovali ich deti, predstavitelia prokuratúry a žiadali učiteľov, aby na Capkalovcov napísali udanie.



"Chápem to tak, že začali proces, ktorým by ma zbavili mojich rodičovských práv," uviedla Capkalová.



Ľudskoprávna organizácia Amnesty International minulý piatok zverejnila správu, v ktorej odsúdila diskriminačné zaobchádzanie s opozičnými aktivistkami v Bielorusku, pričom poukázala aj na hrozbu sexuálneho násilia a odobratia detí, uviedla tento týždeň rozhlasová stanica Deutsche Welle.



Terčom takýchto vyhrážok sa stala aj kandidátka prezidentských volieb Sviatlana Cichanovská, ktorá preto svoje deti - štvorročnú dcéru a desaťročného syna - poslala s ich starou matkou do nemenovanej krajiny EÚ.



Valeryj Capkala sa momentálne nachádza v Moskve. Uviedol to v rozhovore pre ruskú televíziu Dožď.



Capkalov hovorca pritom vo štvrtok poprel medializované správy, že tento bývalý diplomat a riaditeľ správnej rady vedeckého parku v Minsku ušiel do niektorej z európskych krajín, a to za pomoci amerických tajných služieb.



Hovorca spresnil, že Valeryj Capkala je v Bielorusku, ale na verejnosti sa neobjavoval, keďže bol v samoizolácii pre podozrenie z možnej nákazy koronavírusom.



V snahe stať sa konkurenciou úradujúceho prezidenta Alexandra Lukašenka sa minulý týždeň Cichanovskej volebný štáb spojil s Capkalovým i s tímom ďalšieho nezaregistrovaného kandidáta prezidentských volieb, exbankára Viktara Babaryku, ktorý sa momentálne nachádza vo vyšetrovacej väzbe.



Okrem Cichanovskej a Lukašenka v prezidentských voľbách kandidujú aj predseda Bieloruskej sociálnodemokratickej strany (BSDH) Siarhej Čeračeň, bývalá poslankyňa bieloruského parlamentu Hanna Kanapacká a spolupredseda hnutia Hovor pravdu Andrej Dzmitryjev.