Čaputová: Pred rokmi vytýčené ciele V4, môžeme považovať za naplnené

Varšava 9. februára (TASR) - Ciele, ktoré si Vyšehradská štvorka (V4) vytýčila pred troma dekádami - budovať demokraciu, rozvíjať slobodu a vrátiť náš región do zjednotenej Európy - môžeme považovať za naplnené a môžeme sa začať pozerať po nových spoločných cieľoch. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla v utorok po prvom dni summitu prezidentov krajín V4 v Poľsku.



Podľa Čaputovej bolo stretnutie prezidentov krajín V4 venované reflexii toho, "čo sa nám za tridsať rokov spolupráce podarilo a diskusii o obnove našich krajín po pandémii". "Informovala som našich partnerov, že pre Slovensko je strategicky dôležité zotrvať v centre európskej integrácie. Preto sme za to, aby ďalšie kroky zoskupenia V4 pokračovali proeurópskym smerom a aby sme spoločne zostali konštruktívnym hlasom," uviedla prezidentka.



Ďalej konštatovala, že krajiny V4 prehlbujú oblasti, kde sa zhodujú a zároveň rešpektujú vzájomné odlišnosti. "Nech za nás hovorí jednotný hlas tam, kde zhodu máme, ale tam, kde sa líšime, hovorme sami za seba".



Summit hláv štátov V4 sa koná v prezidentskej rezidencii Helskom polostrove. Medzi jeho témami figuruje boj s ochorením COVID-19, obnova ekonomík po pandémii či energetická bezpečnosť v kontexte ochrany klímy. Prezidenti si na stretnutí pripomenú aj 30. výročie vzniku V4.