Čaputová rokovala v Glasgowe o klíme s princom Charlesom

Glasgow/Bratislava 1. novembra (TASR) - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sa v rámci klimatickej konferencie v škótskom Glasgowe stretla s britským princom Charlesom, s ktorým diskutovala o opatreniach na ochranu klímy. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.



Čaputová s Charlesom diskutovala o tom, ako Slovensko a Spojené kráľovstvo prispievajú k ochrane klímy, aj o tom, že naliehavosť klimatickej krízy pociťujú najmä mladí ľudia. Zároveň sa zhodli, že potreba ochrany klímy nepredstavuje iba náklady, ale môže byť spojená aj s veľkými ekonomickými príležitosťami.



Prezidentka okrem toho na svojom účte na Instagrame oznámila, že sa na glasgowskej konferencii stretla aj s viacerými ďalšími svetovými lídrami a osobnosťami.



Rozlúčila sa napríklad s dosluhujúcou nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, ktorej poďakovala za jej dlhoročné pôsobenie v politike. Hovorila aj so šéfkou Európskej komisie Ursulou Von Der Leyenovou, pričom vyjadrila potešenie, že EÚ oznámila klimatické ciele, ktoré patria medzi tie najambicióznejšie.



Čaputovú potešilo aj jej stretnutie so známym britským prírodovedcom Davidom Attenboroughom, ktorého dokumenty podľa jej slov výrazne ovplyvnili naše nazeranie na prírodu.



S islandskou premiérkou Kathrín Jakobsdóttir diskutovala slovenská prezidentka o tom, ako môže byť Island pre SR vzorom v transformácii na tzv. zelenú ekonomiku.



Čaputová odcestovala do Škótska v nedeľu popoludní bežnou komerčnou linkou, s prejavom na konferencii vystúpi v utorok (2. 11.).



Klimatická konferencia OSN v Glasgowe, známa aj pod skratkou COP26, sa považuje za najvýznamnejšie globálne klimatické fórum od prijatia Parížskej klimatickej dohody v roku 2015. Dvojtýždňové podujatie odštartovalo Fórum svetových lídrov, ktoré sa koná 1. a 2. novembra. V týchto dňoch bude Prezidentský palác v Bratislave večer osvetlený symbolicky nazeleno.