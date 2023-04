Čaputová s Pavlom museli ísť v Kyjeve pre letecký poplach do krytu

Kyjev/Bratislava 28. apríla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová a český prezident Petr Pavel sa v piatok počas návštevy Kyjeva pre letecký poplach uchýlili do krytu. Informuje TASR na základe vyjadrenia prezidentky na sociálnej sieti.



"Mám za sebou intenzívny deň, plný rokovaní a stretnutí, na ktoré nikdy nezabudnem. Podvečer prišiel zvuk sirén a pokyn ísť do krytu, lebo boli odpálené rakety nasmerované na Kyjev. Pre mňa doteraz nepoznaná skúsenosť z reality vojny, pre všetkých na Ukrajine sa však nepretržitá hrozba smrti stala bežnou súčasťou ich každodenného života," napísala Čaputová.



Bolo počuť sirény a na hrozbu raketového útoku upozornili tiež mobilné aplikácie, informoval z Kyjeva osobitný spravodajca spravodajského serveru Novinky.cz.



Podľa Noviniek bol Pavel práve v hoteli, keď musel prerušiť program a stiahnuť sa s ochrankou do krytu v podzemí budovy. Do krytu šiel spolu so slovenskou prezidentkou. Po skončení leteckého poplachu obaja kryt opustili.