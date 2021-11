Čaputová: Študenti a študentky v Škótsku robia Slovensku dobré meno

Edinburgh 3. novembra (TASR) - Slovenskí študenti a študentky robia Slovenskej republike veľmi dobré meno. Po stretnutí s niektorými z nich v škótskom Edinburghu to vyhlásila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Informovala o tom prostredníctvom svojho oficiálneho účtu na sociálnej sieti Facebook.



"Hovorila som s nimi o tom, čím žijú, čomu sa venujú, čo im robí radosť a čo ich naopak trápi. Ich odpoveď na otázku, či sa plánujú vrátiť domov, nebola práve veselá. Väčšina z nich zvažuje skôr zostať v zahraničí a iba menšia skupina naozaj uvažuje o návrate. Dôvodom nie je iba výška platu a množstvo pracovných benefitov, ktoré im Škótsko ponúka. Viacerí z nich spomínali aj netolerantnosť, veľký vplyv dezinformácií a krehkú politickú situáciu na Slovensku. Celková atmosféra tu pre nich vôbec nie je lákavá na to, aby ju vymenili za životné podmienky, ktoré im ponúka zahraničie," uviedla Čaputová.



Prezidentka SR zároveň zdôraznila, že o probléme odlivu mozgov "vieme dlhodobo, ale stále nenachádzame účinný spôsob, ako to zmeniť". Podľa nej je táto téma výzvou pre celú spoločnosť. Riešením je upokojenie vášní v spoločnosti, aby sa mladí a talentovaní ľudia chceli vrátiť domov na Slovensko.