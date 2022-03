Čaputová: Svet sa spojil, drvivá väčšina krajín odsúdila ruskú agresiu

Bratislava 3. marca (TASR) - Svet sa spojil. Drvivá väčšina krajín odsúdila agresiu, ktorú ruské politické vedenie spustilo proti Ukrajine, a vyzvala Rusko bezodkladne stiahnuť svoje vojská z územia nášho suseda. Skonštatovala to prezidentka SR Zuzana Čaputová v súvislosti so stredajším prijatím rezolúcie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN), ktorá odsudzuje ruskú agresiu voči Ukrajine.



"Rezolúciu s touto urgentnou mierovou výzvou na pôde Organizácie Spojených národov dnes podporilo 141 krajín sveta, vrátane Slovenska. Iba päť štátov bolo proti. Globálne spoločenstvo má jasno v tom, kto vojnu začal a rozumie dôvodom, prečo ju musí čo najskôr ukončiť," napísala Čaputová na sociálnej sieti.



Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov prijalo v stredu rezolúciu, v ktorej žiada, aby Rusko okamžite stiahlo svoje vojenské jednotky z Ukrajiny. Uznesenie "čo najdôraznejšie odsudzuje" ruskú agresiu voči Ukrajine a požaduje úplné stiahnutie ruských síl zo susednej krajiny. Zároveň podporilo svoj záväzok k suverenite, nezávislosti a teritoriálnej integrite Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc. Kritizuje tiež rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina o uvedení ruských jadrových síl do stavu vysokej pohotovosti.